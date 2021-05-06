06 мая 2021

Мишустин изменил правила продажи бензина, чтобы сдержать цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на топливо стабилизируют Фото:
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В правительстве России изменили порядок биржевых торгов топливом, чтобы стабилизировать цены на бензин. Теперь крупные нефтяные компании будут продавать часть топлива независимым автозаправкам, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам», — сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что это позволит снизить риски возникновения топливных монополий и сдержит рост цен на бензин.

Ранее в топливном союзе предупредили, что цены не бензин могут вырасти. Руководитель организации Григорий Баженов в разговоре с URA.RU заявил, что новые правила ценообразования не помогут уменьшить стоимость бензина. По его прогнозу, в 2021 году цены на бензин станут больше на 5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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