20 мая 2021

Финансист назвал лучший период для покупки доллара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, доллары, курс доллара, валюта, сто долларов, доллар, франклин на купюре
Рост курса доллара может произойти в июле—августе Фото:

Ситуация на рынке в последние недели в пользу рубля. Цены на нефть удерживаются выше 66 долларов и временами заходят в диапазон 69-70, поэтому сейчас хороший момент для покупки американской валюты. Об этом заявил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«С инвестиционной точки зрения доллар — удобный базовый актив, и его лучше закупать за местную валюту по максимально низкому курсу. Если есть возможность докупать его, пока рубль на пиках (а доллар, соответственно, на дне), то лучше это делать», — рассказал финансист агентству «Прайм». Он отметил, что средневзвешенный курс последних 12 месяцев — 74,2. «Иначе говоря, пока курс ниже этого, стоит покупать», — заявил он.

При этом, по словам Емельянова, рост курса доллара до 77 рублей и выше может произойти в июле—августе. По мнению аналитика, это удачный момент, чтобы «сбросить» часть накопившейся валюты, если есть такая необходимость. Однако он отмечает, что стратегически более оправданной выглядит тактика удерживать и докупать доллары и евро на низких уровнях, чтобы инвестировать или тратить их в период, когда курсы валют растут.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшие несколько лет за один доллар россияне будут платить 60 рублей, а не 74, как сейчас. Все дело — в цикличности отношений национальной валюты США и российской. Подобных оптимистичных прогнозов придерживается и основатель Frendex Group Руслан Пичугин, который считает, что рубль в течение нескольких последних недель плавно укрепляется, приводит его слова RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...