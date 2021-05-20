Финансист назвал лучший период для покупки доллара

Ситуация на рынке в последние недели в пользу рубля. Цены на нефть удерживаются выше 66 долларов и временами заходят в диапазон 69-70, поэтому сейчас хороший момент для покупки американской валюты. Об этом заявил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
«С инвестиционной точки зрения доллар — удобный базовый актив, и его лучше закупать за местную валюту по максимально низкому курсу. Если есть возможность докупать его, пока рубль на пиках (а доллар, соответственно, на дне), то лучше это делать», — рассказал финансист агентству «Прайм». Он отметил, что средневзвешенный курс последних 12 месяцев — 74,2. «Иначе говоря, пока курс ниже этого, стоит покупать», — заявил он.
При этом, по словам Емельянова, рост курса доллара до 77 рублей и выше может произойти в июле—августе. По мнению аналитика, это удачный момент, чтобы «сбросить» часть накопившейся валюты, если есть такая необходимость. Однако он отмечает, что стратегически более оправданной выглядит тактика удерживать и докупать доллары и евро на низких уровнях, чтобы инвестировать или тратить их в период, когда курсы валют растут.
Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшие несколько лет за один доллар россияне будут платить 60 рублей, а не 74, как сейчас. Все дело — в цикличности отношений национальной валюты США и российской. Подобных оптимистичных прогнозов придерживается и основатель Frendex Group Руслан Пичугин, который считает, что рубль в течение нескольких последних недель плавно укрепляется, приводит его слова RT.
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