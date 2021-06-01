Турция оправдалась за поставки оружия Украине

Турция видит в Украине бизнес-партнера и оставляет за собой право продавать ей свое оружие. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Афинах.
«Соглашения с Украиной были заключены много лет назад. Мы производим хороший продукт. Это бизнес», — цитируют Чавушоглу в telegram-канале «Повестка дня Турции».
Ранее в ходе телефонного разговора руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал Турцию отказаться от российских ЗРК С-400. Сумма контракта России и Турции на поставку комплексов С-400 составила 2,5 миллиарда долларов. Он был заключен еще в 2017 году, пишет телеканал 360.
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