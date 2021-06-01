Турция оправдалась за поставки оружия Украине

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турция оставляет за собой право продавать оружием всем странам Фото:

Турция видит в Украине бизнес-партнера и оставляет за собой право продавать ей свое оружие. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Афинах.

«Соглашения с Украиной были заключены много лет назад. Мы производим хороший продукт. Это бизнес», — цитируют Чавушоглу в telegram-канале «Повестка дня Турции».

Ранее в ходе телефонного разговора руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал Турцию отказаться от российских ЗРК С-400. Сумма контракта России и Турции на поставку комплексов С-400 составила 2,5 миллиарда долларов. Он был заключен еще в 2017 году, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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