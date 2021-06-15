Рогозин рассказал про увольнение топ-менеджера «Роскосмоса»

Стали известны детали увольнения Сергея Крикалева с поста исполняющего директора по пилотируемым космическим программам. Их журналистам рассказал сам директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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«Сергей Константинович Крикалев никогда не выступал против этого проекта. У него были в ходе внутренних наших дискуссий вопросы, которые он ставил. <…> Но так, чтобы Сергей Константинович когда-нибудь категорически выступил против и сказал, что через мой труп, такого не было никогда. Это знает весь коллектив. Все те люди, которые собираются на совещаниях. Это выдумка журналистов, которую я сейчас хотел бы опровергнуть», — рассказал Рогозин в интервью «Комсомольской правде».
Ранее сообщалось, что Крикалева перевели с поста исполнительного директора, на должность советника Рогозина. Также Рогозин признался Ивану Урганту в том, что он пинает космонавтов перед стартом.
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