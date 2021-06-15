Рогозин рассказал про увольнение топ-менеджера «Роскосмоса»

Директор «Роскосмоса» рассказал об увольнении Сергея Крикалева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны детали увольнения Сергея Крикалева с поста исполняющего директора по пилотируемым космическим программам. Их журналистам рассказал сам директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее сайт MK.RU писал, что Крикалев был уволен за критику решений руководства. Позднее СМИ добавляли, что критиковался проект, в рамках которого «Роскосмос» собирается послать на орбиту съемочную группу для съемок фильма.

«Сергей Константинович Крикалев никогда не выступал против этого проекта. У него были в ходе внутренних наших дискуссий вопросы, которые он ставил. <…> Но так, чтобы Сергей Константинович когда-нибудь категорически выступил против и сказал, что через мой труп, такого не было никогда. Это знает весь коллектив. Все те люди, которые собираются на совещаниях. Это выдумка журналистов, которую я сейчас хотел бы опровергнуть», — рассказал Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

Ранее сообщалось, что Крикалева перевели с поста исполнительного директора, на должность советника Рогозина. Также Рогозин признался Ивану Урганту в том, что он пинает космонавтов перед стартом.