Делом о хищениях в пермском фонде займется центральный аппарат СК

Уголовное дело передано в ГСУ СК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Расследованием уголовного дела о хищениях денег в скандальном пермском фонде «Содействие — XXI век» займется третье следственное управление ГСУ СКР (центральный аппарат, дислокация в городе Нижний Новгород). Соответствующее решение было принято еще весной, но известно об этом стало только сейчас.

«Дело передано в производство третьего следственного управления ГСУ СКР», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. URA.RU писало, что расследованием дело о хищениях средств фонда в особо крупном размере занималось УФСБ Прикамья.

В рамках следственных действий силовики допрашивали бывшего вице-премьера правительства края Антона Клепикова. Сообщалось, что из фонда «Содействие — XXI век» могло быть похищено 250 млн рублей под видом оплаты культурных мероприятий.

Сейчас единственным фигурантом уголовного дела является бывший руководитель данного фонда Елена Найданова. Она пошла на сделку со следствием и призналась в совершении преступления. Фонд «Содействие — XXI век» стал известен после скандала с новым фонтаном, построенным на эспланаде в Перми. Стройка велась за счет средств благотворительного фонда. Сам фонтан оказался опасен для детей — они получали травмы, играя на нем. В итоге городским властям пришлось на несколько дней закрыть инженерное сооружение, чтобы устранить недочеты при его строительстве.