Туроператоры назвали стоимость отдыха в Турции в июне

Стоимость туров «все включено» в Турцию после возобновления туда авиасообщения начинается от 40 748 р. на 7 ночей на двоих. Такие данные туроператоры предоставили журналистам по состоянию на 20 июня.
«Цены на отдых в Турции у всех туроператоров динамические и могут меняться в зависимости от спроса каждый час. Приведенные ниже цены — на вечер 20 июня, указаны за полный пакет, то есть включают перелет туда и обратно, групповые трансферы, проживание, питание „все включено“, медстраховку», — предупреждает портал «Ассоциация туроператоров», редакция которого и провела опрос.
Самый дешевый тур оказался у «Интуриста»: тур в отель 3* с питанием по системе «все включено» в Кемер с вылетом 24 июня стоит от 40 748 р. на 7 ночей на двоих. У ANEX Tour тур на 22 июня с аналогичными условиями (только отель 4* и в Анталье) стоит от 42 тысяч.
Самые дорогие туры предлагает TUI Россия. К примеру, 10-дневный тур в отель FUN&SUN FAMILY Belek Soho 5* (Белек) в 149 146 рублей на двоих (система «ультра все включено»).
Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил накануне, что цены на отдых в Турции для россиян в этом году останутся на уровне 2020 года.
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