Невролог заявила, что коронавирус усиливает мигрени

Неврологи отметили, что у переболевших COVID-19 усиливаются хронические заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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У пациентов, страдающих мигренью и перенесших COVID-19, могут усилиться приступы головной боли. Об этом в беседе с URA.RU сообщила невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова.

«После заболевания у человека может проявиться любая хроническая вещь. Если была мигрень, она может усугубиться, может произойти обострение», — подчеркнула Анисимова.

По словам кандидата медицинских наук, у переболевших коронавирусом к привычным факторам, провоцирующим приступы мигрени, например, недосып, пересып, стресс, погодные условия, недоедание, может добавиться увеличение частоты приступов. «Если провокация была — недосып, пересып, стресс, какие-то погодные условия, могут проявиться внеочередные приступы. Лучше после перенесенного заболевания отправиться в центр реабилитации, чтобы рефлексопунктура там была, ЛФК, и пролечиться», — добавила Анисимова.

В беседе с URA.RU врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко отметила, что после коронавируса у людей часто происходит поражение сосудов головного мозга. «Уже в мировой литераторе есть данные, что поражается вещество головного мозга по типу вирусного энцефалита», — подчеркнула она. Отметив, что после тяжелого протекания COVID-19 всем желательно для проверки своего здоровья обратиться к врачу.

«Практически у всех после коронавируса появляется грубейший астенический синдром (повышение утомляемости, снижение работоспособности — прим. URA.RU), у многих снижается способность спокойно переносить изменения температуры окружающей среды, часто нарушается цикл сна», — добавила Струценко. Кандидат медицинских наук отметила, что чаще к ней стали обращаться пациенты с периодическими приступами головокружения при изменении положения головы. «Ко мне не приходили пациенты с усилениями мигренозных болезней, но очень много обращений с учащением головокружений, с нарастанием ушного шума», — подчеркнула она.

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