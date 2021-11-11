Бывшая узница сталинских лагерей не считает поступок свердловчанки доносом. Фото: Иван Иванов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывшая узница ГУЛАГа Ольга Широкая, прошедшая через лагеря, одобрила поступок жительницы Серова (Свердловская область), которая заметила на улице COVID-соседку и вызвала полицию. Ольга Ивановна рассказала URA.RU, почему не считает действия свердловчанки доносом и как она сама бы поступила на ее месте.

«Называть эту тетку доносчицей я бы не стала, она не придумала ничего. Это в добрые старые времена — ежовские, бериевские — в девяти случаях из десяти люди высасывали доносы из пальца или им приказывали. А эта женщина, по-русски выражаясь, сплетница. И в данном случае она, вероятнее всего, права. Потому что это не шуточки — такое количество больных и такое количество смертей. Держать надо ухо востро», — сказала Ольга Широкая.

Ольга Ивановна сама прошла через лагеря. В 1938 году ее отец, Иван Широкий — замначальника штаба Академии имени Фрунзе — был арестован и расстрелян. Саму Ольгу исключили из Юридического института как дочь «врага народа». В 1950 году она была арестована по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» и отправлена в Потьминские лагеря Мордовии. Освободилась из них Ольга в 1956 году.

Сейчас, в свои 97 лет, Ольга Ивановна сидит на самоизоляции, по ее выражению — «как ей приказал президент». Пожилая женщина старательно выполняет все рекомендации врачей, чтобы уберечься от коронавируса. «Лучше я помру собственной смертью, чем буду задыхаться от этого самого вируса», — рассуждает Широкая.

На вопрос, как бы она сама поступила на месте той самой «доносчицы», Ольга Ивановна призналась, что звонить бы в полицию не стала. «Я бы обругала соседку, загнала бы ее домой, устроила бы легкий скандальчик, но вряд ли бы пошла в полицию — это просто по свойству своего характера. Сразу ставить человека в положение преступника, это, по-моему, слишком. Хотя это безответственно», — заключила собеседница.

Ранее широкий резонанс вызвала новость о том, что жительницу Серова оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима изоляции в период болезни коронавирусом. Ее заметила на улице соседка и вызвала полицию. Большинство читателей и комментаторов возмутил поступок женщины. Депутат Госдумы, биатлонист Антон Шипулин назвал его «доносом».