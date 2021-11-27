Жители пермского города просят Махонина восстановить директора ДК

Дмитрия Махонина просят вмешаться в конфликт вокруг директора дворца культуры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В городе Гремячинск в Пермском крае глава округа Алексей Гребенщиков неожиданно уволил директора местного дворца культуры Александра Борисова. Против этого выступили депутаты и другие жители, которые направили открытое письмо в адрес губернатора Дмитрия Махонина и министра культуры региона Вячеслава Торчинского.

«Мы не знаем, чем руководствовался Гребенщиков А.В. при вынесении данного приказа, но со своей точки зрения, зная Александра Николаевича, какой объем работы он выполнил за период руководства дворцом, видя работу коллектива дворца для жителей города, считаем, что данное решение поспешное и подлежит пересмотру», — пишут авторы обращения. Они отмечают, что благодаря Борисову в городе появился кинотеатр, в ДК прошли новые современные театральные постановки, увеличилось количество творческих коллективов.

Письмо подписали 95 жителей Гремячинска, среди которых сотрудники дворца культуры, участники творческих коллективов, медики, предприниматели, пенсионеры. Как рассказал URA.RU депутат местной думы Сергей Глухов, его коллеги также выступают в защиту уволенного директора ДК. «На должность директора был назначен человек из культурного сообщества. Как хозяйственник он главу может где-то и не устраивал, но хотелось бы, чтобы Борисова оставили, например, на должности художественного руководителя. Депутаты единогласно не хотят, чтобы этот человек отсюда уезжал», — отмечает он.

Борисов окончил театральный факультет Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Служил актером Молодежного театра на Фонтанке, в 2016 году работал в пермском «Театре-Театре». Дворец культуры в Гремячинске он возглавил в 2020 году. Глава Гремячинского округа Гребенщиков от комментариев по телефону отказался, попросив через секретаря направить ему письменный запрос. Дать ответ чиновники обещали в течение одного-двух дней.