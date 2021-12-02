Блогера Варламова задержали в трущобах Либерии из-за фото 03 декабря 2021 в 03:33 Размер текста - 17 + Один из игроков заявил, что Варламов сфотографировал его билет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Илью Варламова задержала полиция из-за снимка в игровом клубе в трущобах столицы Либерии. Один из игроков обвинил блогера в фотографии его ставки на игровых автоматах, пишет Илья в своем telegram-канале. «Меня обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации», — сообщил Варламов. Блогер назвал это заявление «бредом». Задержание происходило в окружении кричащей толпы, которая «требовала крови», отметил Варламов. Ему пригрозили судом, однако после выслушивания обеих сторон и проверки телефона на наличие снимка блогера отпустили. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Илью Варламова задержала полиция из-за снимка в игровом клубе в трущобах столицы Либерии. Один из игроков обвинил блогера в фотографии его ставки на игровых автоматах, пишет Илья в своем telegram-канале. «Меня обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации», — сообщил Варламов. Блогер назвал это заявление «бредом». Задержание происходило в окружении кричащей толпы, которая «требовала крови», отметил Варламов. Ему пригрозили судом, однако после выслушивания обеих сторон и проверки телефона на наличие снимка блогера отпустили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям