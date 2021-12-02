Блогера Варламова задержали в трущобах Либерии из-за фото

Илью Варламова задержала полиция из-за снимка в игровом клубе в трущобах столицы Либерии. Один из игроков обвинил блогера в фотографии его ставки на игровых автоматах, пишет Илья в своем telegram-канале.
«Меня обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации», — сообщил Варламов. Блогер назвал это заявление «бредом».
Задержание происходило в окружении кричащей толпы, которая «требовала крови», отметил Варламов. Ему пригрозили судом, однако после выслушивания обеих сторон и проверки телефона на наличие снимка блогера отпустили.
Илью Варламова задержала полиция из-за снимка в игровом клубе в трущобах столицы Либерии. Один из игроков обвинил блогера в фотографии его ставки на игровых автоматах, пишет Илья в своем telegram-канале. «Меня обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации», — сообщил Варламов. Блогер назвал это заявление «бредом». Задержание происходило в окружении кричащей толпы, которая «требовала крови», отметил Варламов. Ему пригрозили судом, однако после выслушивания обеих сторон и проверки телефона на наличие снимка блогера отпустили.