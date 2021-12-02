02 декабря 2021

Блогера Варламова задержали в трущобах Либерии из-за фото

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Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Один из игроков заявил, что Варламов сфотографировал его билет Фото:

Илью Варламова задержала полиция из-за снимка в игровом клубе в трущобах столицы Либерии. Один из игроков обвинил блогера в фотографии его ставки на игровых автоматах, пишет Илья в своем telegram-канале.

«Меня обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации», — сообщил Варламов. Блогер назвал это заявление «бредом».

Задержание происходило в окружении кричащей толпы, которая «требовала крови», отметил Варламов. Ему пригрозили судом, однако после выслушивания обеих сторон и проверки телефона на наличие снимка блогера отпустили.

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Илью Варламова задержала полиция из-за снимка в игровом клубе в трущобах столицы Либерии. Один из игроков обвинил блогера в фотографии его ставки на игровых автоматах, пишет Илья в своем telegram-канале. «Меня обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации», — сообщил Варламов. Блогер назвал это заявление «бредом». Задержание происходило в окружении кричащей толпы, которая «требовала крови», отметил Варламов. Ему пригрозили судом, однако после выслушивания обеих сторон и проверки телефона на наличие снимка блогера отпустили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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