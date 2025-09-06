Путин раскрыл фактор успеха в отношениях с Китаем

Путин подчеркнул усилия народной дипломатии в российско-китайских отношениях
Отношения Москвы и Пекина основаны на взаимовыручке, заявил Путин
Отношения Москвы и Пекина основаны на взаимовыручке, заявил Путин Фото:

Народная дипломатия играет важную роль в укреплении многоплановых связей между Россией и Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

«Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что именно активные усилия неправительственных организаций, включая работу комитета, вносят значительный вклад в развитие отношений.

Глава государства подчеркнул, что в 2025 году отмечается 80-летие общей победы во Второй мировой войне, и традиции дружбы и взаимовыручки, сформированные в те годы, остаются надежной основой для стратегического взаимодействия двух стран. Он также отметил, что российско-китайский комитет дружбы, мира и развития более четверти века обеспечивает плодотворное сотрудничество между научными центрами, вузами, культурными и спортивными сообществами, а также предпринимательскими и молодежными объединениями.

