В Перми вспомнят погибших в клубе «Хромая лошадь»

В воскресенье, 5 декабря, в годовщину трагедии в клубе «Хромая лошадь» пермяки почтут память погибших. 12 лет назад в пожаре погибли более 150 человек.
«Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших. В 12:30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище», — анонсируется памятное мероприятие на сайте мэрии.
Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в декабре 2009 года. Причиной возгорания стало неосторожное использование пиротехники. Некоторые из пострадавших так и не восстановили здоровье. После трагедии в Перми установили памятник жертвам трагедии. Он находится в соседнем с бывшим клубом сквере.
В воскресенье, 5 декабря, в годовщину трагедии в клубе «Хромая лошадь» пермяки почтут память погибших. 12 лет назад в пожаре погибли более 150 человек. «Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших. В 12:30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище», — анонсируется памятное мероприятие на сайте мэрии. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в декабре 2009 года. Причиной возгорания стало неосторожное использование пиротехники. Некоторые из пострадавших так и не восстановили здоровье. После трагедии в Перми установили памятник жертвам трагедии. Он находится в соседнем с бывшим клубом сквере.