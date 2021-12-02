02 декабря 2021
01 декабря 2021

В Перми вспомнят погибших в клубе «Хромая лошадь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция памяти жертв «Хромой лошади». Пермь, хромая лошадь
Пермяки почтут память погибших в «Хромой лошади» Фото:

В воскресенье, 5 декабря, в годовщину трагедии в клубе «Хромая лошадь» пермяки почтут память погибших. 12 лет назад в пожаре погибли более 150 человек.

«Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших. В 12:30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище», — анонсируется памятное мероприятие на сайте мэрии.

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в декабре 2009 года. Причиной возгорания стало неосторожное использование пиротехники. Некоторые из пострадавших так и не восстановили здоровье. После трагедии в Перми установили памятник жертвам трагедии. Он находится в соседнем с бывшим клубом сквере.

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В воскресенье, 5 декабря, в годовщину трагедии в клубе «Хромая лошадь» пермяки почтут память погибших. 12 лет назад в пожаре погибли более 150 человек. «Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших. В 12:30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище», — анонсируется памятное мероприятие на сайте мэрии. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в декабре 2009 года. Причиной возгорания стало неосторожное использование пиротехники. Некоторые из пострадавших так и не восстановили здоровье. После трагедии в Перми установили памятник жертвам трагедии. Он находится в соседнем с бывшим клубом сквере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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