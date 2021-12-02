В Перми вспомнят погибших в клубе «Хромая лошадь»

03 декабря 2021 в 10:42 Размер текста - 17 +

Пермяки почтут память погибших в «Хромой лошади» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В воскресенье, 5 декабря, в годовщину трагедии в клубе «Хромая лошадь» пермяки почтут память погибших. 12 лет назад в пожаре погибли более 150 человек. «Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших. В 12:30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище», — анонсируется памятное мероприятие на сайте мэрии. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в декабре 2009 года. Причиной возгорания стало неосторожное использование пиротехники. Некоторые из пострадавших так и не восстановили здоровье. После трагедии в Перми установили памятник жертвам трагедии. Он находится в соседнем с бывшим клубом сквере. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В воскресенье, 5 декабря, в годовщину трагедии в клубе «Хромая лошадь» пермяки почтут память погибших. 12 лет назад в пожаре погибли более 150 человек. «Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших. В 12:30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище», — анонсируется памятное мероприятие на сайте мэрии. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в декабре 2009 года. Причиной возгорания стало неосторожное использование пиротехники. Некоторые из пострадавших так и не восстановили здоровье. После трагедии в Перми установили памятник жертвам трагедии. Он находится в соседнем с бывшим клубом сквере.