Путин раскрыл число терактов, предотвращенных в РФ за 2021 год

20 декабря 2021 в 03:53 Размер текста - 17 +

Всего за текущий год было предотвращено 61 преступление террористической направленности, заявил президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за этот год в России было предотвращено 32 теракта. Об этом он заявил во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности. «За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое (террористической направленности — прим. URA.RU) преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — заявил президент в видеозаписи с поздравлением, опубликованном на сайте телеканала «Звезда». Путин отметил, что всего за 11 прошедших лет в России предотвратили более 200 терактов. Большинство было пресечено на стадии подготовки. Президент отметил, что важно и дальше действовать эффективно в данной сфере. Помимо этого, Путин задал другие важные направления для деятельности Национального антитеррористического комитета. Это «продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — сообщил глава РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за этот год в России было предотвращено 32 теракта. Об этом он заявил во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности. «За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое (террористической направленности — прим. URA.RU) преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — заявил президент в видеозаписи с поздравлением, опубликованном на сайте телеканала «Звезда». Путин отметил, что всего за 11 прошедших лет в России предотвратили более 200 терактов. Большинство было пресечено на стадии подготовки. Президент отметил, что важно и дальше действовать эффективно в данной сфере. Помимо этого, Путин задал другие важные направления для деятельности Национального антитеррористического комитета. Это «продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — сообщил глава РФ.