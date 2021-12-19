19 декабря 2021

Путин раскрыл число терактов, предотвращенных в РФ за 2021 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Всего за текущий год было предотвращено 61 преступление террористической направленности, заявил президент Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за этот год в России было предотвращено 32 теракта. Об этом он заявил во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности.

«За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое (террористической направленности — прим. URA.RU) преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — заявил президент в видеозаписи с поздравлением, опубликованном на сайте телеканала «Звезда».

Путин отметил, что всего за 11 прошедших лет в России предотвратили более 200 терактов. Большинство было пресечено на стадии подготовки. Президент отметил, что важно и дальше действовать эффективно в данной сфере. Помимо этого, Путин задал другие важные направления для деятельности Национального антитеррористического комитета. Это «продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — сообщил глава РФ.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за этот год в России было предотвращено 32 теракта. Об этом он заявил во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности. «За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое (террористической направленности — прим. URA.RU) преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — заявил президент в видеозаписи с поздравлением, опубликованном на сайте телеканала «Звезда». Путин отметил, что всего за 11 прошедших лет в России предотвратили более 200 терактов. Большинство было пресечено на стадии подготовки. Президент отметил, что важно и дальше действовать эффективно в данной сфере. Помимо этого, Путин задал другие важные направления для деятельности Национального антитеррористического комитета. Это «продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — сообщил глава РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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