Путин раскрыл число терактов, предотвращенных в РФ за 2021 год

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за этот год в России было предотвращено 32 теракта. Об этом он заявил во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности.
«За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое (террористической направленности — прим. URA.RU) преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — заявил президент в видеозаписи с поздравлением, опубликованном на сайте телеканала «Звезда».
Путин отметил, что всего за 11 прошедших лет в России предотвратили более 200 терактов. Большинство было пресечено на стадии подготовки. Президент отметил, что важно и дальше действовать эффективно в данной сфере. Помимо этого, Путин задал другие важные направления для деятельности Национального антитеррористического комитета. Это «продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — сообщил глава РФ.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за этот год в России было предотвращено 32 теракта. Об этом он заявил во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности. «За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое (террористической направленности — прим. URA.RU) преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — заявил президент в видеозаписи с поздравлением, опубликованном на сайте телеканала «Звезда». Путин отметил, что всего за 11 прошедших лет в России предотвратили более 200 терактов. Большинство было пресечено на стадии подготовки. Президент отметил, что важно и дальше действовать эффективно в данной сфере. Помимо этого, Путин задал другие важные направления для деятельности Национального антитеррористического комитета. Это «продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — сообщил глава РФ.