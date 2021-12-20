Минцифры РФ подготовило указ об электронных паспортах

Минцифры РФ на этой неделе внесет в Кремль на рассмотрение проект указа об электронных паспортах. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
«Сняли все разногласия… Все урегулировали», — сообщил он в разговоре с РИА «Новости». Шадаев отметил, что на этой неделе проект указа будет внесен в администрацию президента на рассмотрение.
Ранее сообщалось, что некоторые субъекты РФ к 2022 году откажутся от бумажных паспортов. Электронный паспорт планируется сделать в двух видах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Также отмечается, что за два последних года 118 новых госуслуг переведены в электронный вид.
Минцифры РФ на этой неделе внесет в Кремль на рассмотрение проект указа об электронных паспортах. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. «Сняли все разногласия… Все урегулировали», — сообщил он в разговоре с РИА «Новости». Шадаев отметил, что на этой неделе проект указа будет внесен в администрацию президента на рассмотрение. Ранее сообщалось, что некоторые субъекты РФ к 2022 году откажутся от бумажных паспортов. Электронный паспорт планируется сделать в двух видах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Также отмечается, что за два последних года 118 новых госуслуг переведены в электронный вид.