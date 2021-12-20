Минцифры РФ подготовило указ об электронных паспортах

21 декабря 2021 в 06:51 Размер текста - 17 +

В России введут электронные паспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минцифры РФ на этой неделе внесет в Кремль на рассмотрение проект указа об электронных паспортах. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. «Сняли все разногласия… Все урегулировали», — сообщил он в разговоре с РИА «Новости». Шадаев отметил, что на этой неделе проект указа будет внесен в администрацию президента на рассмотрение. Ранее сообщалось, что некоторые субъекты РФ к 2022 году откажутся от бумажных паспортов. Электронный паспорт планируется сделать в двух видах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Также отмечается, что за два последних года 118 новых госуслуг переведены в электронный вид. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минцифры РФ на этой неделе внесет в Кремль на рассмотрение проект указа об электронных паспортах. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. «Сняли все разногласия… Все урегулировали», — сообщил он в разговоре с РИА «Новости». Шадаев отметил, что на этой неделе проект указа будет внесен в администрацию президента на рассмотрение. Ранее сообщалось, что некоторые субъекты РФ к 2022 году откажутся от бумажных паспортов. Электронный паспорт планируется сделать в двух видах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Также отмечается, что за два последних года 118 новых госуслуг переведены в электронный вид.