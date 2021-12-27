СМИ: Украина потеряла пятую часть населения после распада СССР

28 декабря 2021 в 01:01 Размер текста - 17 +

На Украине недосчитались 20% населения после распада СССР Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украина потеряла примерно 20% населения после распада СССР. Об этом сообщили в издании «Страна.ua» со ссылкой на данные Всемирного банка и Государственной службы статистики Украины (Госстат). «За 30 лет страна недосчиталась ровно каждого пятого своего жителя», — доложили в издании. Источники утверждают, что в стране было 52 миллиона, а стало 41,6 миллиона человек. Причиной депопуляции назвали переезд людей на заработки и постоянные место жительства (ПМЖ) в страны Западной Европы. Также сообщается, что антилидером списка оказалась Латвия, так как оттуда ушло 23,3% населения. Следом за ней идет Литва, — там отток жителей составляет 24,5%. Что касается России, ее население уменьшилось на 2,9%. Отмечается, что до распада СССР число жителей составляло 288,14 млн человек. Сотрудники ООН назвали Украину одним из лидеров по количеству смертей. Эта информация отражена в аналитической справке «Демографические процессы». По их прогнозам, к 2050 году число украинцев составит 35 миллионов человек. Причинами этому могут послужить низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина потеряла примерно 20% населения после распада СССР. Об этом сообщили в издании «Страна.ua» со ссылкой на данные Всемирного банка и Государственной службы статистики Украины (Госстат). «За 30 лет страна недосчиталась ровно каждого пятого своего жителя», — доложили в издании. Источники утверждают, что в стране было 52 миллиона, а стало 41,6 миллиона человек. Причиной депопуляции назвали переезд людей на заработки и постоянные место жительства (ПМЖ) в страны Западной Европы. Также сообщается, что антилидером списка оказалась Латвия, так как оттуда ушло 23,3% населения. Следом за ней идет Литва, — там отток жителей составляет 24,5%. Что касается России, ее население уменьшилось на 2,9%. Отмечается, что до распада СССР число жителей составляло 288,14 млн человек. Сотрудники ООН назвали Украину одним из лидеров по количеству смертей. Эта информация отражена в аналитической справке «Демографические процессы». По их прогнозам, к 2050 году число украинцев составит 35 миллионов человек. Причинами этому могут послужить низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.