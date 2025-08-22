В Крыму ликвидированы узлы связи мошенников, обманывавших россиян

ФСБ и МВД ликвидировали узлы связи мошенников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.
Как сообщили в пресс-службе, в результате были выявлены и ликвидированы несколько узлов связи, которые использовались организованными группами мошенников для обмана россиян. Преступники действовали под кураторством структур, находящихся на территории Украины.
Ранее в Киеве правоохранительные органы ликвидировали незаконный колл-центр для обмана россиян, организованный при участии граждан Турции. Фактическими собственниками данной структуры являлись украинские граждане.
