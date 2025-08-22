В Крыму ликвидированы узлы связи мошенников, обманывавших россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Преступники действовали под кураторством Украины
Преступники действовали под кураторством Украины Фото:

ФСБ и МВД ликвидировали узлы связи мошенников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе, в результате были выявлены и ликвидированы несколько узлов связи, которые использовались организованными группами мошенников для обмана россиян. Преступники действовали под кураторством структур, находящихся на территории Украины.

Ранее в Киеве правоохранительные органы ликвидировали незаконный колл-центр для обмана россиян, организованный при участии граждан Турции. Фактическими собственниками данной структуры являлись украинские граждане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ и МВД ликвидировали узлы связи мошенников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ. Как сообщили в пресс-службе, в результате были выявлены и ликвидированы несколько узлов связи, которые использовались организованными группами мошенников для обмана россиян. Преступники действовали под кураторством структур, находящихся на территории Украины. Ранее в Киеве правоохранительные органы ликвидировали незаконный колл-центр для обмана россиян, организованный при участии граждан Турции. Фактическими собственниками данной структуры являлись украинские граждане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...