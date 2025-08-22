Битва талантов и вечер Долиной: каким будет первый день «Новой волны» 22 августа

Первый конкурсный день международного фестиваля «Новая волна 2025» в Казани откроет музыкальный марафон и завершится грандиозным концертом в честь Ларисы Долиной. URA.RU рассказывает, как пройдет 22 августа, кто из звезд выйдет на сцену вместе с конкурсантами.
Программа первого дня: от новых звезд до легенды эстрады
Первый конкурсный день «Новой волны», 22 августа, станет днем знакомства публики с будущими звездами и данью уважения уже признанной легенде. Программа разделена на две части.
Первая часть: старт конкурсной борьбы
Вечер в концертном зале New Wave Hall начнется с выступлений первых конкурсантов, отобранных для участия в фестивале. Молодые исполнители из разных стран представят свои песни, борясь за высокие баллы от профессионального жюри и симпатии зрителей. Именно в этот день задается высокая планка всего конкурса.
Вторая часть: тематический вечер Ларисы Долиной
Завершит первый конкурсный день большой творческий вечер, посвященный Ларисе Долиной. Программа выступления включит как всенародно любимые хиты певицы, так и новые произведения, написанные специально для фестиваля. Организаторы обещают уникальный музыкальный спектакль от одной из самых мощных вокалисток страны.
Кто выступит: приглашенные звезды и участники
Вместе с Ларисой Долиной на сцену в Казани выйдут ее друзья и коллеги — звезды российской эстрады первой величины. Ожидается, что в концерте примут участие:
- Филипп Киркоров
- Николай Басков
- Стас Михайлов
- Алексей Чумаков
- Александр Панайотов
- Сосо Павлиашвили
- Александр Иванов
- Акмаль
Они исполнят как сольные номера, так и дуэты с именинницей вечера. Публику ждут неожиданные музыкальные коллаборации и яркие сценические номера.
Как проходит фестиваль в Казани в 2025 году
В 2025 году «Новая волна» впервые в истории принимается Казанью. Специально для фестиваля у «Ак Барс Арены» построили современный концертный зал New Wave Hall, оснащенный по последнему слову техники. Это обеспечивает идеальный звук и зрелищность каждому выступлению.
Фестиваль продлится с 21 по 26 августа. График каждого дня традиционно включает:
- Днем: репетиции участников, рабочие процессы жюри.
- Вечером (начало в 19:30): гала-концерты с участием звезд и конкурсные выступления финалистов.
- После концертов: неформальные встречи артистов и зрителей в городе.
Где и во сколько смотреть
- Место проведения: Казань, концертный зал New Wave Hall (около «Ак Барс Арены»).
- Дата: 22 августа 2025 года.
- Начало: в 19:30 по московскому времени.
- Продолжительность: около 2 часов.
Билеты на первый день «Новой волны»
Официальные билеты на первый конкурсный день фестиваля полностью раскуплены. Однако у поклонников есть шанс попасть на концерт — можно оставить заявку в лист ожидания на официальном сайте продаж. В случае появления доступных билетов (возвратов) сервис предложит их в первую очередь тем, кто оставил заявку.
Как действовать:
- Оставить заявку на сайте-партнере фестиваля
- Указать контактные данные и количество нужных билетов
- Быть на связи — при появлении билетов менеджер свяжется в течение 30 минут для подтверждения брони
Также стоит следить за официальными социальными сетями фестиваля — иногда дополнительно выпускаются билеты на отдельные места.
