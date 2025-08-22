МО РФ: пять дронов сбито за 3,5 часа над тремя областями России

Силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА
Силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА
Спецоперация РФ на Украине

За 3,5 часа силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Рязанской и Липецкой областями. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ПВО с 8.30 до 12.00 мск уничтожила 5 украинских беспилотников», — говорится в материале Минобороны. Там добавили, что инциденты произошли в Белгородской, Рязанской и Липецкой областях. Ранее ведомство сообщало о ночном отражении масштабной атаки, в ходе которой с 23:00 до 7:00 мск было сбито 54 беспилотника над территориями восьми регионов. Наибольшее количество дронов было уничтожено в небе над Брянской и Волгоградской областями.

В результате падения обломков беспилотников в Волгограде и Ростовской области произошли возгорания сухой травы, а в Воронежской области были повреждены кровля частного дома. Сообщалось, что в результате этих инцидентов пострадавших нет.

