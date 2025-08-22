МО РФ: пять дронов сбито за 3,5 часа над тремя областями России

За 3,5 часа силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Рязанской и Липецкой областями. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ПВО с 8.30 до 12.00 мск уничтожила 5 украинских беспилотников», — говорится в материале Минобороны. Там добавили, что инциденты произошли в Белгородской, Рязанской и Липецкой областях. Ранее ведомство сообщало о ночном отражении масштабной атаки, в ходе которой с 23:00 до 7:00 мск было сбито 54 беспилотника над территориями восьми регионов. Наибольшее количество дронов было уничтожено в небе над Брянской и Волгоградской областями.
В результате падения обломков беспилотников в Волгограде и Ростовской области произошли возгорания сухой травы, а в Воронежской области были повреждены кровля частного дома. Сообщалось, что в результате этих инцидентов пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.