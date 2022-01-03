Захарова высмеяла побег украинского журналиста из РФ. «Синдром Бабченко-Гордона»

04 января 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

Побег Романа Цимбалюка сопоставим с подставным убийством Бабченко и спецоперациями Гордона, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Побег украинского журналиста Романа Цимбалюка из России под предлогом угрозы безопасности описан в медицине как «синдром Бабченко-Гордона», имея в виду журналистов Аркадия Бабченко и Дмитрия Гордона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале. «В медицине эти симптомы описаны как „синдром Бабченко-Гордона“: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется», — написала Мария Захарова. Она отметила, что он много лет жил в Москве и «выпускал провокационно-фейковые помои в интернете», не собираясь возвращаться на Украину, а потом придумал байку об угрозе собственной безопасности и статусе заложника. По ее мнению, такой случай можно сопоставить «со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона». «Не знаю, на кого [Цимбалюка] в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», — заключила Захарова. Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал Романа Цимбалюка. Украинский журналист Цимбалюк уехал из России после вызова в прокуратуру, заявив об угрозе личной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Побег украинского журналиста Романа Цимбалюка из России под предлогом угрозы безопасности описан в медицине как «синдром Бабченко-Гордона», имея в виду журналистов Аркадия Бабченко и Дмитрия Гордона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале. «В медицине эти симптомы описаны как „синдром Бабченко-Гордона“: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется», — написала Мария Захарова. Она отметила, что он много лет жил в Москве и «выпускал провокационно-фейковые помои в интернете», не собираясь возвращаться на Украину, а потом придумал байку об угрозе собственной безопасности и статусе заложника. По ее мнению, такой случай можно сопоставить «со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона». «Не знаю, на кого [Цимбалюка] в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», — заключила Захарова. Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал Романа Цимбалюка. Украинский журналист Цимбалюк уехал из России после вызова в прокуратуру, заявив об угрозе личной безопасности.