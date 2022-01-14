«Газпром» подал в суд на польский нефтегазовый концерн PGNiG

15 января 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

«Газпром» подал в суд на государственную нефтегазовую компанию Польши PGNiG для повышения цены газа для Польши. Об этом сообщается в релизе на сайте польского концерна. «14 января 2022 года PGNiG получила повестку от адвокатов ПАО „Газпром“ и ООО „Газпром экспорт“ в арбитражный суд специального назначения в Стокгольме по ходатайству об изменении ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому газопроводу», — говорится в сообщении PGNiG. Отмечается, что «Газпром» ожидает увеличения цен «задним числом». Председатель правления PGNiG SA Павел Маевский заявил, что требование «Газпрома» об увеличении цены совершенно необоснованно. «Мы готовы доказать это перед Арбитражным судом», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что Польша попросила Россию о снижении цен на газ. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил РФ в газовом шантаже Евросоюза. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и «Газпром» не виноваты в европейском энергетическом кризисе.