В Госдуме рассмотрят вопрос отмены ЕГЭ для части школьников

20 января 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Отмена ЕГЭ для школьников, не собирающихся поступать в вузы, возможна, сообщила Казакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предложения некоторых родителей и педагогов об отмене сдачи Единого государственного экзамена в случае, если выпускники не планируют поступать в вузы, нужно рассматривать. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «Нужно посмотреть — из новых предложений, о которых нам всегда говорят и родители, и педагоги, — может быть кому-то не нужно сдавать», — сообщила Казакова в интервью «Парламентской газете». Депутат отметила, в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19 около 10% выпускников, которые не собирались поступать в вуз сразу после школы, не сдавали ЕГЭ и забрали аттестат по итогам учебного года. Также Казакова обратила внимание на необходимость проанализировать, не вырастет ли вследствие данного изменения количество желающих не сдавать ЕГЭ и не поступать в вуз, потому что так сделать проще. Экзамен можно пройти и на следующий год, однако сделать это будет сложнее, чем сразу по окончании школы, отметила депутат. Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента РФ Владимира Путина отменить ЕГЭ. Зюганов высказал мнение, что отмена Единого государственного экзамена поможет в развитии науки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложения некоторых родителей и педагогов об отмене сдачи Единого государственного экзамена в случае, если выпускники не планируют поступать в вузы, нужно рассматривать. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «Нужно посмотреть — из новых предложений, о которых нам всегда говорят и родители, и педагоги, — может быть кому-то не нужно сдавать», — сообщила Казакова в интервью «Парламентской газете». Депутат отметила, в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19 около 10% выпускников, которые не собирались поступать в вуз сразу после школы, не сдавали ЕГЭ и забрали аттестат по итогам учебного года. Также Казакова обратила внимание на необходимость проанализировать, не вырастет ли вследствие данного изменения количество желающих не сдавать ЕГЭ и не поступать в вуз, потому что так сделать проще. Экзамен можно пройти и на следующий год, однако сделать это будет сложнее, чем сразу по окончании школы, отметила депутат. Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента РФ Владимира Путина отменить ЕГЭ. Зюганов высказал мнение, что отмена Единого государственного экзамена поможет в развитии науки.