Пользователи убеждены, что США лучше установить стабильные отношения с РФ, а не раздвигать границы НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Война на Украине

Американцы поспорили из-за вступления Украины в НАТО. Статья о том, что со стороны США было бы разумно на 25 лет отложить расширение альянса с помощью Украины, опубликована в журнале New York Times.

В материале обозреватель Росс Даутхат объясняет, что разрешение США на вступление в Североатлантический альянс Украине — устаревшее оружие времен холодной войны. Кроме того, Украина — слишком экономически слаба, чтобы стать полноценной частью Запада, пишет «Царьград».

«Росс Даутхат прав. [Президент РФ Владимир] Путин просит положить конец расширению НАТО. США должны быть реалистами и позволить России чувствовать себя в безопасности», — отметила пользовательница Кейт.

«Следует установить стабильные отношения, а не раздвигать границы НАТО на восток. США — это империя, близкая к своему максимальному размеру, и нам нужно быть осторожными, чтобы не перенапрячься. У нас уже есть огромное количество союзников, которых мы обязаны защищать. Нам также нужно быть осторожными, чтобы не выглядеть слабыми», — согласился с ней Брендан из Сиэтла, Вашингтон.

«Россия производит природный газ на экспорт и транспортирует в Европу, США ничего такого не делают. Россия в качестве энергетического партнера намного более гуманно и этична, чем партнерство с авторитарными мусульманскими теократиями — государствами Персидского залива. Русские более образованы и свободны, и это — причина, по которой Россия рассматривается как угроза», — считает комментатор Вив.

«Россия после распада СССР позиционировала себя как союзник НАТО. Путин поддержал действия в Афганистане, Ираке, Ливии, хотел закрыть военную базу на Кубе и предложил разработать совместный план для защиты от иранских и карабахских угроз. Ни одна из этих инициатив не снискала ему расположение Запада. Неспособность НАТО построить конструктивные отношения с Россией — это огромная неудача, которая дорого нам обойдется», — напоминает Энтони.

«Причина „отступления“ состоит в том, чтобы позволить авторитаристам сидеть на свих местах. Любой гражданин выбрал бы свободную демократию. Иногда нужно быть альтруистом», — отметил пользователь из Калифорнии, таким образом, призвав НАТО принять Украину.

«Я в шоке от того, как много людей думает, что конфликт [США и РФ] связан со вступлением Украины в НАТО. Украина и близко не подходит к вступлению в альянс, и альянс не хочет иметь с ней ничего общего», — написал Джефф.

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