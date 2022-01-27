Российских журналистов задержали возле границы с Украиной

На границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик задержали троих журналистов, один из которых прибыл из Екатеринбурга. Сообщается, что у задержанных не было разрешения на работу от Федеральной службы безопасности России.
«Екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф „Блокнот-Ростов“ Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод задержаны. В приграничную зону Бакин отправился по заданию редакции», — сообщает РБК.
Отмечается, что в зоне, где работали сотрудники СМИ, никаких специальных обозначений о необходимости пропусков на этой территории не было. Бакина уже допросили силовики.
На границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик задержали троих журналистов, один из которых прибыл из Екатеринбурга. Сообщается, что у задержанных не было разрешения на работу от Федеральной службы безопасности России. «Екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф „Блокнот-Ростов“ Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод задержаны. В приграничную зону Бакин отправился по заданию редакции», — сообщает РБК. Отмечается, что в зоне, где работали сотрудники СМИ, никаких специальных обозначений о необходимости пропусков на этой территории не было. Бакина уже допросили силовики.