Российских журналистов задержали возле границы с Украиной

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В приграничную зону журналист отправился по заданию редакции Фото:
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Война на Украине

На границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик задержали троих журналистов, один из которых прибыл из Екатеринбурга. Сообщается, что у задержанных не было разрешения на работу от Федеральной службы безопасности России.

«Екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф „Блокнот-Ростов“ Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод задержаны. В приграничную зону Бакин отправился по заданию редакции», — сообщает РБК.

Отмечается, что в зоне, где работали сотрудники СМИ, никаких специальных обозначений о необходимости пропусков на этой территории не было. Бакина уже допросили силовики.

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На границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик задержали троих журналистов, один из которых прибыл из Екатеринбурга. Сообщается, что у задержанных не было разрешения на работу от Федеральной службы безопасности России. «Екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф „Блокнот-Ростов“ Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод задержаны. В приграничную зону Бакин отправился по заданию редакции», — сообщает РБК. Отмечается, что в зоне, где работали сотрудники СМИ, никаких специальных обозначений о необходимости пропусков на этой территории не было. Бакина уже допросили силовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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