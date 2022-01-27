Российских журналистов задержали возле границы с Украиной 27 января 2022 в 22:12 Размер текста - 17 + В приграничную зону журналист отправился по заданию редакции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик задержали троих журналистов, один из которых прибыл из Екатеринбурга. Сообщается, что у задержанных не было разрешения на работу от Федеральной службы безопасности России. «Екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф „Блокнот-Ростов“ Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод задержаны. В приграничную зону Бакин отправился по заданию редакции», — сообщает РБК. Отмечается, что в зоне, где работали сотрудники СМИ, никаких специальных обозначений о необходимости пропусков на этой территории не было. Бакина уже допросили силовики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. На границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик задержали троих журналистов, один из которых прибыл из Екатеринбурга. Сообщается, что у задержанных не было разрешения на работу от Федеральной службы безопасности России. «Екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф „Блокнот-Ростов“ Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод задержаны. В приграничную зону Бакин отправился по заданию редакции», — сообщает РБК. Отмечается, что в зоне, где работали сотрудники СМИ, никаких специальных обозначений о необходимости пропусков на этой территории не было. Бакина уже допросили силовики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям