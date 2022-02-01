Глава Госдепа: США готовы обсуждать с Россией вопрос безопасности

01 февраля 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонные переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Россией вопросы в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении Госдепа по итогам телефонных переговоров Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен мнениями с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — передает РИА «Новости» сообщение Госдепа. Лавров в свою очередь отметил, что реакция США и НАТО на ключевой вопрос России о неделимости безопасности была негативной. По словам главы МИД, Запад пытается полностью забыть об этом ключевом принципе. Блинкен в свою очередь заявил, что все страны имеют право самостоятельно выбирать свою внешнюю политику. На данный момент Блинкен и Лавров не назначили дату следующего телефонного разговора или встречи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и США необходимо продолжать диалог несмотря на расхождения во взглядах. Он также сообщил, что Россия готовит основной ответ США по гарантиям безопасности, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Россией вопросы в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении Госдепа по итогам телефонных переговоров Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен мнениями с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — передает РИА «Новости» сообщение Госдепа. Лавров в свою очередь отметил, что реакция США и НАТО на ключевой вопрос России о неделимости безопасности была негативной. По словам главы МИД, Запад пытается полностью забыть об этом ключевом принципе. Блинкен в свою очередь заявил, что все страны имеют право самостоятельно выбирать свою внешнюю политику. На данный момент Блинкен и Лавров не назначили дату следующего телефонного разговора или встречи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и США необходимо продолжать диалог несмотря на расхождения во взглядах. Он также сообщил, что Россия готовит основной ответ США по гарантиям безопасности, пишет RT.