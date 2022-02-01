Глава Госдепа: США готовы обсуждать с Россией вопрос безопасности

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Россией вопросы в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении Госдепа по итогам телефонных переговоров Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен мнениями с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — передает РИА «Новости» сообщение Госдепа.
Лавров в свою очередь отметил, что реакция США и НАТО на ключевой вопрос России о неделимости безопасности была негативной. По словам главы МИД, Запад пытается полностью забыть об этом ключевом принципе. Блинкен в свою очередь заявил, что все страны имеют право самостоятельно выбирать свою внешнюю политику. На данный момент Блинкен и Лавров не назначили дату следующего телефонного разговора или встречи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и США необходимо продолжать диалог несмотря на расхождения во взглядах. Он также сообщил, что Россия готовит основной ответ США по гарантиям безопасности, пишет RT.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Россией вопросы в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении Госдепа по итогам телефонных переговоров Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен мнениями с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — передает РИА «Новости» сообщение Госдепа. Лавров в свою очередь отметил, что реакция США и НАТО на ключевой вопрос России о неделимости безопасности была негативной. По словам главы МИД, Запад пытается полностью забыть об этом ключевом принципе. Блинкен в свою очередь заявил, что все страны имеют право самостоятельно выбирать свою внешнюю политику. На данный момент Блинкен и Лавров не назначили дату следующего телефонного разговора или встречи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и США необходимо продолжать диалог несмотря на расхождения во взглядах. Он также сообщил, что Россия готовит основной ответ США по гарантиям безопасности, пишет RT.