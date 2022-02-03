Нуланд испугалась за российских солдат

04 февраля 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

США и Россия должны решать все вопросы с помощью дипломатии, заявила Виктория Нуланд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Возможная война на Украине не отвечает интересам ни одного государства, которое может быть втянуто в конфликт. Главным образом столкновение навредит народу России, прежде всего — военнослужащим и их семьям. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Никому не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят — сотня тысяч военнослужащих — на границе с Украиной. Давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов. Это будет очень жестоко и кроваво», — сказала Нуланд в интервью ТАСС. Власти США, России и других стран должны заниматься улучшением качества жизни народов, отметила дипломат. По словам Нуланд, главным вызовом по всему миру остается пандемия коронавируса, а также ряд других проблем. Замгоссекретаря подчеркнула, что США и Россия должны решать все разногласия с помощью дипломатии. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией вопросы, связанные с глобальной безопасностью. При этом Блинкен отметил, что каждое государство вправе самостоятельно принимать решения как по внутренней, так и по внешней политике. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Возможная война на Украине не отвечает интересам ни одного государства, которое может быть втянуто в конфликт. Главным образом столкновение навредит народу России, прежде всего — военнослужащим и их семьям. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Никому не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят — сотня тысяч военнослужащих — на границе с Украиной. Давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов. Это будет очень жестоко и кроваво», — сказала Нуланд в интервью ТАСС. Власти США, России и других стран должны заниматься улучшением качества жизни народов, отметила дипломат. По словам Нуланд, главным вызовом по всему миру остается пандемия коронавируса, а также ряд других проблем. Замгоссекретаря подчеркнула, что США и Россия должны решать все разногласия с помощью дипломатии. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией вопросы, связанные с глобальной безопасностью. При этом Блинкен отметил, что каждое государство вправе самостоятельно принимать решения как по внутренней, так и по внешней политике.