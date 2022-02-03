03 февраля 2022

Нуланд испугалась за российских солдат

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
США и Россия должны решать все вопросы с помощью дипломатии, заявила Виктория Нуланд Фото:
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Война на Украине

Возможная война на Украине не отвечает интересам ни одного государства, которое может быть втянуто в конфликт. Главным образом столкновение навредит народу России, прежде всего — военнослужащим и их семьям. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Никому не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят — сотня тысяч военнослужащих — на границе с Украиной. Давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов. Это будет очень жестоко и кроваво», — сказала Нуланд в интервью ТАСС.

Власти США, России и других стран должны заниматься улучшением качества жизни народов, отметила дипломат. По словам Нуланд, главным вызовом по всему миру остается пандемия коронавируса, а также ряд других проблем. Замгоссекретаря подчеркнула, что США и Россия должны решать все разногласия с помощью дипломатии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией вопросы, связанные с глобальной безопасностью. При этом Блинкен отметил, что каждое государство вправе самостоятельно принимать решения как по внутренней, так и по внешней политике.

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Возможная война на Украине не отвечает интересам ни одного государства, которое может быть втянуто в конфликт. Главным образом столкновение навредит народу России, прежде всего — военнослужащим и их семьям. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Никому не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят — сотня тысяч военнослужащих — на границе с Украиной. Давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов. Это будет очень жестоко и кроваво», — сказала Нуланд в интервью ТАСС. Власти США, России и других стран должны заниматься улучшением качества жизни народов, отметила дипломат. По словам Нуланд, главным вызовом по всему миру остается пандемия коронавируса, а также ряд других проблем. Замгоссекретаря подчеркнула, что США и Россия должны решать все разногласия с помощью дипломатии. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией вопросы, связанные с глобальной безопасностью. При этом Блинкен отметил, что каждое государство вправе самостоятельно принимать решения как по внутренней, так и по внешней политике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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