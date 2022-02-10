«Ъ»: «Единая Россия» начинает подготовку к выборам президента

11 февраля 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

По словам источника, до конца 2023 года партия должна нарастить пять миллионов лояльных соратников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фракция «Единая Россия» начинает подготовку к выборам президента РФ, которые пройдут в 2024 году. В партии планируют очистить мобилизационную базу, оставив только лояльных сторонников. Об этом сообщает « Коммерсант », ссылаясь на своих источников. В «Единой России» планируют нарастить базу из 30 миллионов лояльных сторонников партии к 2023 году, сообщают два источника газеты, близких к администрации президента, и один, близкий к руководству фракции. Отмечается, что сейчас в мобилизационной базе числится 25 миллионов человек, из которых примерно лишь 40% лояльны власти. «Там есть не то что не наши сторонники, а даже поддерживающие оппозицию», — рассказал источник в партии. Он отметил, что проверяют даже цифровые профили. «Если мы видим, что человек лайкает посты [главного редактора „Эха Москвы“] Алексея Венедиктова, то это вряд ли наш сторонник», — подчеркнул собеседник газеты. По словам источника, уровень лояльности обновленной базы должен составлять 90%, из которых 90% должны прийти на президентские выборы в 2024 году. В ЕР подтвердили, что ведутся работы по обновлению агитационно-мобилизационной базы, однако не стали раскрывать подробности. Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Обухов назвал пять главных изменений в выборах президента России в 2024 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента РФ Владимира Путина об угрозе на выборах в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фракция «Единая Россия» начинает подготовку к выборам президента РФ, которые пройдут в 2024 году. В партии планируют очистить мобилизационную базу, оставив только лояльных сторонников. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на своих источников. В «Единой России» планируют нарастить базу из 30 миллионов лояльных сторонников партии к 2023 году, сообщают два источника газеты, близких к администрации президента, и один, близкий к руководству фракции. Отмечается, что сейчас в мобилизационной базе числится 25 миллионов человек, из которых примерно лишь 40% лояльны власти. «Там есть не то что не наши сторонники, а даже поддерживающие оппозицию», — рассказал источник в партии. Он отметил, что проверяют даже цифровые профили. «Если мы видим, что человек лайкает посты [главного редактора „Эха Москвы“] Алексея Венедиктова, то это вряд ли наш сторонник», — подчеркнул собеседник газеты. По словам источника, уровень лояльности обновленной базы должен составлять 90%, из которых 90% должны прийти на президентские выборы в 2024 году. В ЕР подтвердили, что ведутся работы по обновлению агитационно-мобилизационной базы, однако не стали раскрывать подробности. Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Обухов назвал пять главных изменений в выборах президента России в 2024 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента РФ Владимира Путина об угрозе на выборах в 2024 году.