10 февраля 2022

На Украине признали необходимость выполнения Минских соглашений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Андрей Ермак заявил, что было бы хорошо, если следующая встреча принесет результаты Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Советники лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) договорились о необходимости выполнения Минских договоренностей. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Все подтвердили сегодня то, что у нас есть минские договоренности. Их нужно выполнять», — заявил Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи в «нормандском формате», который транслировался на YouTube.

По его словам, девятичасовые переговоры не смогли привести дипломатов к общему документу. Он добавил, что все участники переговоров имеют желание прийти к общему решению. «Было бы хорошо, если бы на вторую встречу в „нормандском формате“ после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать», — резюмировал Ермак.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча в «нормандском формате» прошла безуспешно. Власти Украины официально отказались от выполнения Минских договоренностей. В Киеве считают, что выполнение Минских соглашений уничтожит Украину. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернатив Минским соглашениям. Российский глава сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокациях Киева, передает телеканал 360.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советники лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) договорились о необходимости выполнения Минских договоренностей. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Все подтвердили сегодня то, что у нас есть минские договоренности. Их нужно выполнять», — заявил Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи в «нормандском формате», который транслировался на YouTube. По его словам, девятичасовые переговоры не смогли привести дипломатов к общему документу. Он добавил, что все участники переговоров имеют желание прийти к общему решению. «Было бы хорошо, если бы на вторую встречу в „нормандском формате“ после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать», — резюмировал Ермак. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча в «нормандском формате» прошла безуспешно. Власти Украины официально отказались от выполнения Минских договоренностей. В Киеве считают, что выполнение Минских соглашений уничтожит Украину. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернатив Минским соглашениям. Российский глава сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокациях Киева, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...