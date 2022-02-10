На Украине признали необходимость выполнения Минских соглашений

11 февраля 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Советники лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) договорились о необходимости выполнения Минских договоренностей. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Все подтвердили сегодня то, что у нас есть минские договоренности. Их нужно выполнять», — заявил Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи в «нормандском формате», который транслировался на YouTube. По его словам, девятичасовые переговоры не смогли привести дипломатов к общему документу. Он добавил, что все участники переговоров имеют желание прийти к общему решению. «Было бы хорошо, если бы на вторую встречу в „нормандском формате“ после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать», — резюмировал Ермак. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча в «нормандском формате» прошла безуспешно. Власти Украины официально отказались от выполнения Минских договоренностей. В Киеве считают, что выполнение Минских соглашений уничтожит Украину. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернатив Минским соглашениям. Российский глава сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокациях Киева, передает телеканал 360.