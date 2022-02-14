В Кремле ответили на требование Украины об экстренной встрече

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева по поводу экстренной встречи Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина требует экстренную встречу с Россией для обсуждения безопасности. При этом речь идет о перемещениях российских войск на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о перемещениях российских войск на территории РФ. При этом на Украине ведется не менее масштабное перемещение военных на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к существенному нагнетанию обстановки», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует проведения встречи с представителями РФ и всеми странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Целью встречи якобы является обсуждение безопасности.

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Украина требует экстренную встречу с Россией для обсуждения безопасности. При этом речь идет о перемещениях российских войск на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь идет о перемещениях российских войск на территории РФ. При этом на Украине ведется не менее масштабное перемещение военных на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к существенному нагнетанию обстановки», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует проведения встречи с представителями РФ и всеми странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Целью встречи якобы является обсуждение безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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