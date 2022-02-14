В Кремле ответили на требование Украины об экстренной встрече

Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева по поводу экстренной встречи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина требует экстренную встречу с Россией для обсуждения безопасности. При этом речь идет о перемещениях российских войск на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о перемещениях российских войск на территории РФ. При этом на Украине ведется не менее масштабное перемещение военных на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к существенному нагнетанию обстановки», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует проведения встречи с представителями РФ и всеми странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Целью встречи якобы является обсуждение безопасности.