Россияне жалуются на недобросовестную работу иностранных компаний

Россияне недовольны работой компании Apple Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские потребители просят обязать иностранный бизнес, решивший уйти из РФ в связи с событиями на Украине, выполнить данные ранее обещания и обязательства. За такой помощью обратился глава организации «Общественная потребительская инициатива», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

«Мы получаем жалобы потребителей за недоставку оплаченных заказов, прежде всего в магазинах Apple. Также есть ряд претензий по автомобилям, уже заказанным и оплаченным в более спокойное время. Но по их доставке также есть вопросы», — пояснил Олег Павлов «Известиям». Он уточняет, что некоторые иностранные компания, выступающие импортерами и дистрибьютерами техники, заявляют о прекращении своей деятельности в России, останавливают поставки, однако ничего не говорят про гарантии или механизмы защиты, которые обеспечивали бы интересы покупателей.

Олег Павлов сослался на закон «О защите прав потребителей» и попросил у власти принять соответствующие меры. Он предложил провести проверки у таких компаний на предмет наличия у них денежных средств, запасов продукции и других активов, необходимых для исполнения обязательств перед российскими потребителями.

Павлов отметил, что помимо правительства, обращения были направлены в Роспотребнадзор, Минпромторг и Генпрокуратуру. По его словам, если у российского потребителя возникла проблема, касающаяся подорожанием купленного товара, который еще не был поставлен, покупатель имеет право получить компенсацию.

Из-за начала военной спецоперации на Украине многие зарубежные компании отказались от поставок товаров в Россию. Так, например, сделала компания Apple. Постепенно стали закрываться все официальные магазины компании. Кроме того, шведская розничная сеть H&M Group временно приостановила все продажи в России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам