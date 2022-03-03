Депутаты ГД предложили отправлять участников митингов в Донбасс

03 марта 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Призыв в Донбасс участников митингов вряд ли возможен, заявил Дмитрий Песков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов предложили призывать в армию граждан, привлеченных к ответственности за участие в митингах против спецоперации РФ на Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Депутаты считают, что таких призывников стоит отправлять в Донбасс. «Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил РФ за пределами РФ, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях ДНР или ЛНР», — сообщается в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. По мнению Нилова и Лугового, этот законопроект позволит противникам спецоперации лично увидеть, «во что превратил киевский режим» территории Донецкой и Луганской народных республик. Депутаты напомнили, что Украина на протяжении восьми лет «продолжает обстреливать жилые дома в Донбассе и издеваться над его мирными жителями». На законопроект отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв на Донбасс участников незаконных акций протеста вряд ли возможен. По его словам, военная служба — это привилегия, а не наказание. Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что участников митингов против спецоперации на Украине могут привлечь к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистских организаций. По данным ведомства, призывы к несанкционированным акциям рассылают, в том числе, запрещенные в РФ организации. Президент РФ Владимир Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он заявил, спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории военное положение, передает телеканал 360. Позднее он предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов предложили призывать в армию граждан, привлеченных к ответственности за участие в митингах против спецоперации РФ на Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Депутаты считают, что таких призывников стоит отправлять в Донбасс. «Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил РФ за пределами РФ, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях ДНР или ЛНР», — сообщается в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. По мнению Нилова и Лугового, этот законопроект позволит противникам спецоперации лично увидеть, «во что превратил киевский режим» территории Донецкой и Луганской народных республик. Депутаты напомнили, что Украина на протяжении восьми лет «продолжает обстреливать жилые дома в Донбассе и издеваться над его мирными жителями». На законопроект отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв на Донбасс участников незаконных акций протеста вряд ли возможен. По его словам, военная служба — это привилегия, а не наказание. Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что участников митингов против спецоперации на Украине могут привлечь к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистских организаций. По данным ведомства, призывы к несанкционированным акциям рассылают, в том числе, запрещенные в РФ организации. Президент РФ Владимир Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он заявил, спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории военное положение, передает телеканал 360. Позднее он предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси.