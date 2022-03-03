Генпрокуратура РФ: участников митингов будут судить за экстремизм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Фактам участия в деятельности экстремистских организаций будет дана правовая оценка, сообщили в Генпрокуратуре РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участников митингов против спецоперации РФ на Украине могут привлечь к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистских организаций. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. По данным ведомства, призывы к участию в несанкционированных акциях рассылают, в том числе, запрещенные в РФ организации.

«Источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Участники митингов могут быть привлечены к ответственности по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), уточнили в надзорном ведомстве. Генпрокуратура РФ подчеркнула, что каждому такому случаю будет дана правовая оценка.

Ранее надзорное ведомство заблокировало доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в России иностранным агентом). По данным Генпрокуратуры РФ, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ.

До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу депутатов об уголовном наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации страны началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы, передает телеканал 360.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участников митингов против спецоперации РФ на Украине могут привлечь к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистских организаций. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. По данным ведомства, призывы к участию в несанкционированных акциях рассылают, в том числе, запрещенные в РФ организации. «Источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Участники митингов могут быть привлечены к ответственности по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), уточнили в надзорном ведомстве. Генпрокуратура РФ подчеркнула, что каждому такому случаю будет дана правовая оценка. Ранее надзорное ведомство заблокировало доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в России иностранным агентом). По данным Генпрокуратуры РФ, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу депутатов об уголовном наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации страны началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...