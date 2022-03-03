Генпрокуратура РФ: участников митингов будут судить за экстремизм

03 марта 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Фактам участия в деятельности экстремистских организаций будет дана правовая оценка, сообщили в Генпрокуратуре РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участников митингов против спецоперации РФ на Украине могут привлечь к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистских организаций. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. По данным ведомства, призывы к участию в несанкционированных акциях рассылают, в том числе, запрещенные в РФ организации. «Источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Участники митингов могут быть привлечены к ответственности по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), уточнили в надзорном ведомстве. Генпрокуратура РФ подчеркнула, что каждому такому случаю будет дана правовая оценка. Ранее надзорное ведомство заблокировало доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в России иностранным агентом). По данным Генпрокуратуры РФ, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу депутатов об уголовном наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации страны началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участников митингов против спецоперации РФ на Украине могут привлечь к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистских организаций. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. По данным ведомства, призывы к участию в несанкционированных акциях рассылают, в том числе, запрещенные в РФ организации. «Источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Участники митингов могут быть привлечены к ответственности по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), уточнили в надзорном ведомстве. Генпрокуратура РФ подчеркнула, что каждому такому случаю будет дана правовая оценка. Ранее надзорное ведомство заблокировало доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в России иностранным агентом). По данным Генпрокуратуры РФ, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу депутатов об уголовном наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации страны началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы, передает телеканал 360.