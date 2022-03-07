Reuters: Венгрия разрешила разместить войска НАТО в стране

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» в день Святого Валентина вдоль улицы Старый Арбат. Москва, нато, протестующие, протест, белая ленточка, доллары, nato, белая лента
Войска НАТО разместят в Венгрии Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разрешил размещение войск НАТО на территории страны. Соответствующий указ, по информации агентства Reuters, был подписан сегодня.

«Венгрия разрешает размещение войск НАТО на западе Венгрии и поставки оружия через свою территорию в другие государства-члены НАТО», — сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий указ. В указе также говорится, что принятые Орбаном меры по поставкам оружия через свою территорию не распространяются на Украину.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разрешил размещение войск НАТО на территории страны. Соответствующий указ, по информации агентства Reuters, был подписан сегодня. «Венгрия разрешает размещение войск НАТО на западе Венгрии и поставки оружия через свою территорию в другие государства-члены НАТО», — сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий указ. В указе также говорится, что принятые Орбаном меры по поставкам оружия через свою территорию не распространяются на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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