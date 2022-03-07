Reuters: Венгрия разрешила разместить войска НАТО в стране

Войска НАТО разместят в Венгрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разрешил размещение войск НАТО на территории страны. Соответствующий указ, по информации агентства Reuters, был подписан сегодня.

«Венгрия разрешает размещение войск НАТО на западе Венгрии и поставки оружия через свою территорию в другие государства-члены НАТО», — сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий указ. В указе также говорится, что принятые Орбаном меры по поставкам оружия через свою территорию не распространяются на Украину.