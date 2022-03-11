В Общественной палате РФ обвинили Meta в заработке на ненависти

11 марта 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Больше всего реакций в соцсетях приносят фейки и провокации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Бизнес-модель корпорации Meta, которая является материнской организацией Facebook, Instagram и WhatsApp, построена на разжигании ненависти в соцсетях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич. «Не секрет, что наибольшее число реакций в соцсетях приносят именно деструктивные публикации: фейки, провокации, призывы к насилию или нарушению закона. Бизнес-модель Meta построена на том, что чем больше ненависти на платформе, тем выше пользовательское вовлечение, а, следовательно, тем больше платформы зарабатывают денег на рекламе. Кому война, а кому мать родная. Платформы Meta уже давно не придерживаются принципа нейтральности и свободы слова, они сами решают, кому говорить позволено, а кому нет, кому можно устроить настоящую травлю с угрозами жизни, а чьи действия оправдать», — подчеркнул Александр Малькевич. Собеседник агентства добавил, что поддерживая межнациональные розни, Meta становится пособником нацизма. «Из орудия информационной войны Meta превращается в настоящего сторонника национализма, пособника нацизма. Зарабатывая на российских пользователях, корпорация даже на словах не пытается обеспечить их безопасность, наоборот способствует разжиганию межнациональных войн. Наивно полагать, что Facebook и Instagram — это всего лишь соцсети для общения и выкладывания фотографий, сейчас это мощная, агрессивная, озлобленная, а главное — политизированная сила, которая не считается ни с этикой, ни с собственными правилами, ни с законами стран», — отметил Малькевич. Американская корпорация Meta заявила о временном снятии в Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. В ответ на это Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Компанию подозревают в призывах к экстремистской и террористической деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бизнес-модель корпорации Meta, которая является материнской организацией Facebook, Instagram и WhatsApp, построена на разжигании ненависти в соцсетях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич. «Не секрет, что наибольшее число реакций в соцсетях приносят именно деструктивные публикации: фейки, провокации, призывы к насилию или нарушению закона. Бизнес-модель Meta построена на том, что чем больше ненависти на платформе, тем выше пользовательское вовлечение, а, следовательно, тем больше платформы зарабатывают денег на рекламе. Кому война, а кому мать родная. Платформы Meta уже давно не придерживаются принципа нейтральности и свободы слова, они сами решают, кому говорить позволено, а кому нет, кому можно устроить настоящую травлю с угрозами жизни, а чьи действия оправдать», — подчеркнул Александр Малькевич. Собеседник агентства добавил, что поддерживая межнациональные розни, Meta становится пособником нацизма. «Из орудия информационной войны Meta превращается в настоящего сторонника национализма, пособника нацизма. Зарабатывая на российских пользователях, корпорация даже на словах не пытается обеспечить их безопасность, наоборот способствует разжиганию межнациональных войн. Наивно полагать, что Facebook и Instagram — это всего лишь соцсети для общения и выкладывания фотографий, сейчас это мощная, агрессивная, озлобленная, а главное — политизированная сила, которая не считается ни с этикой, ни с собственными правилами, ни с законами стран», — отметил Малькевич. Американская корпорация Meta заявила о временном снятии в Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. В ответ на это Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Компанию подозревают в призывах к экстремистской и террористической деятельности.