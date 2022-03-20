Доброволец заявил о потоке фейковых новостей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Французский доброволец, снайпер Эрван Кастель, который находится в Донбассе с 2014 года, раскритиковал западные СМИ за фейки о спецоперации России на Украине. Он привел в пример случай с ракетой «Точка-У» в Донецке.

«Я здесь нахожусь уже восемь лет и могу сказать, что такой поток дезинформации, который можно охарактеризовать как цунами, начался в момент спецоперации российской армии в западных СМИ в манере истерики, не имеющей границ. И при этом никто такие репортажи не проверяет на предмет правды, не изучает работу журналиста, к сожалению, западная общественность потребляет все», — сказал Кастель РИА «Новости».

Он привел в пример фотографию URA.RU с места падения ракеты «Точка-У» в Донецке, выпущенной ВСУ. Доброволец напомнил, что этой фотографией итальянская газета иллюстрировала нападение российской армии на Украину.

На Украине проходит спецоперация с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что это нужно для демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, Россия предлагала Киеву способ предотвращения спецоперации, но они отказались. Москве не оставили другого выхода, высказывался президент. Ранее итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе снимок корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, снявшего место падения «Точки-У» в Донбассе. Издание заявляло, что это действия России на Украине.

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