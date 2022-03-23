Энергетики сообщили о судьбе ГРЭС, снабжающую Екатеринбург теплом

В компани сообщили, что все станции продолжат работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Все тепловые станции итальянского концерна Enel, среди которых Среднеуральская ГРЭС в Свердловской области, продолжат работу, несмотря на то, что компания ранее заявила об уходе из России. Об этом заявили в ПАО «Энел Россия».

«Все тепловые электростанции и Азовский ветропарк ПАО „Энел Россия“ работают и продолжат работать в штатном режиме. Компания также сохраняет обязательства по завершению строительства и вводу в эксплуатацию Кольской ВЭС», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

21 марта гендиректор Enel Франческо Стараче заявил об уходе компании с российского рынка. По данным двух несвязанных друг с другом источников URA.RU, переговоры о продаже Среднеуральской ГРЭС итальянский концерн ведет с холдингом «Т Плюс» Виктора Вексельберга. По словам одного из них, стороны не могут договориться о стоимости сделки.

Среднеуральская ГРЭС — тепловая газовая электростанция, которая обеспечивает почти на 30% теплом и горячей водой Екатеринбург и на 100% — соседние Среднеуральск и Верхнюю Пышму. Доля выработки электроэнергии СУГРЭС в энергосистеме Свердловской области — около 10%.

ПАО «Энел Россия» владеет всеми российскими активами Enel, оно зарегистрировано в Екатеринбурге. Всего компании принадлежат три ГРЭС (еще две находятся в Тверской области и Ставропольском крае), Азовская ветряная электростанция (Ростовская область) и строящаяся Кольская ВЭС (Мурманская область). Ранее в Enel также входила Рефтинская ГРЭС, расположенная в Свердловской области. В июле 2020 года она была продана «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Андрея Мельниченко.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего США и Евросоюз ввели санкции против РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии.

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