Чехия заморозила активы российских олигархов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чехия.
Чехия присоединилась к антироссийским санкциям Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Чехии заморозили находящиеся в стране активы российских бизнесменов. Речь идет об имуществе на миллионы крон.

«Мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон», — сказал в эфире чешского телевидения премьер-министр страны Петр Фиала. Он добавил, что в связи с антироссийскими санкциями чешское законодательство ждут изменения. Кроме того, политик добавил — замороженное имущество не будет национализировано.

Очередные западные санкции были введены против России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. В целом, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Чехии заморозили находящиеся в стране активы российских бизнесменов. Речь идет об имуществе на миллионы крон. «Мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон», — сказал в эфире чешского телевидения премьер-министр страны Петр Фиала. Он добавил, что в связи с антироссийскими санкциями чешское законодательство ждут изменения. Кроме того, политик добавил — замороженное имущество не будет национализировано. Очередные западные санкции были введены против России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. В целом, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...