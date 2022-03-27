Чехия заморозила активы российских олигархов

27 марта 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Чехия присоединилась к антироссийским санкциям Фото: Владимир Васин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Чехии заморозили находящиеся в стране активы российских бизнесменов. Речь идет об имуществе на миллионы крон. «Мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон», — сказал в эфире чешского телевидения премьер-министр страны Петр Фиала. Он добавил, что в связи с антироссийскими санкциями чешское законодательство ждут изменения. Кроме того, политик добавил — замороженное имущество не будет национализировано. Очередные западные санкции были введены против России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. В целом, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Чехии заморозили находящиеся в стране активы российских бизнесменов. Речь идет об имуществе на миллионы крон. «Мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон», — сказал в эфире чешского телевидения премьер-министр страны Петр Фиала. Он добавил, что в связи с антироссийскими санкциями чешское законодательство ждут изменения. Кроме того, политик добавил — замороженное имущество не будет национализировано. Очередные западные санкции были введены против России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. В целом, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях.