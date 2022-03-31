На проект не хватает 3 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экс-депутат свердловского заксобрания, владелец «Пневмостроймашины» Анатолий Павлов откроет в Екатеринбурге новый завод по производству гидравлического оборудования, которое из-за санкций оказалось в дефиците в России. Глава Минпромторга Денис Мантуров уже поддержал проект. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор «Пневмостроймашины» Максим Богатов.

«С конца февраля наш портфель заказов вырос в два раза: с трех тысяч качающих узлов до шести тысяч. К нам с заказами пришли Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод, группа Камаз, тракторный «ДСТ-Урал» и белорусские «Минский тракторный завод», «Белаз» и «Гомсельмаш», — рассказал глава предприятия.

Запустить завод планируют в конце 2023 года — начале 2024-го. Под него выбран участок по адресу Шефская, 3г. На этот проект потребуется 5 млрд рублей. Сам Павлов сможет покрыть только затраты на 2 млрд рублей. Остальную сумму — 3 млрд рублей — планируют получить из госбюджетов.

«У нас есть письмо Мантурова (есть в распоряжении редакции, — прим. ред.), в котором он просит региональные власти поддержать наш проект всеми возможными ресурсами. Но имеющиеся программы софинансирования нам не подходят, необходима индивидуальная», — пояснил Максим Богатов.

На новой площадке будет сосредоточено производство гидравлики для сельхозтехники, а оборудование для автомобилей оставят на «Пневмостроймашине». Но если раньше на предприятии выпускали продукцию только для вторичного рынка — гидронасосы и гидромоторы для ремонта, то сейчас будут работать на первичном — с производителями техники.

Объем российского рынка гидравлики, по словам Богатова, составляет 2 млрд рублей в месяц или до 12 тысяч качающих узлов. Такой и будет проектная мощность нового завода. Существующая «Пневмостроймашина» сегодня выпускает только 3,5 тысячи узлов. Павлов считает, что новый завод поможет избежать простоя и закрытия предприятиям автопрома не только России, но и стран СНГ.

«Пневмостроймашина» несколько лет находилась в предбанкротном состоянии. В 2020 году Анатолий Павлов выкупил все долги предприятия. На это потребовалось 2,5 млрд рублей.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего ЕС и США, Япония и Канада ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий, а западные компании, в том числе автоконцерны, стали массово покидать рынок РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии».

Рендер будущего завода по производству гидравлического оборудования Предоставлено ПАО «Пневмостроймашина»

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