Свердловчане стали больше инвестировать в драгоценный металл

Клиенты Уральского банка Сбербанка предпочитают инвестировать деньги в золото. Сумма вложений клиентов банка в драгоценный металл в марте превысила 700 млн. рублей. Обезличенные металлические счета — удобная альтернатива традиционным слиткам.
«В ситуациях, когда курсы ценных бумаг и валют могут непредсказуемо измениться, золото показывает уверенный рост. Именно поэтому инвестиции в драгоценный металл считаются лучшим способом защитить свои сбережения от инфляции», — пояснил 66.RU председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Среди множества вариантов вкладов счет с металлическими активами можно отнести к выгодному способу вложения средств. Клиент может рассчитывать на стабильную доходность и приумножать свои накопления. «Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота. Золото — хорошая альтернатива денежным вкладам в условиях обесценивания рубля и проблемах с покупкой валюты», — отметил Суховерхов.
Обезличенные металлические счета (ОМС). Они представляют собой депозиты в ценных металлах. От стандартных вложений монет или слитков ОМС отличается тем, что в базе отражается лишь количество драгоценных металлов, которое приобрел клиент. Нет данных о производителе, номере или пробе.
Ранее URA.RU писало, что все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны. В тяжелых ситуациях оно обеспечивает выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок.
Клиенты Уральского банка Сбербанка предпочитают инвестировать деньги в золото. Сумма вложений клиентов банка в драгоценный металл в марте превысила 700 млн. рублей. Обезличенные металлические счета — удобная альтернатива традиционным слиткам. «В ситуациях, когда курсы ценных бумаг и валют могут непредсказуемо измениться, золото показывает уверенный рост. Именно поэтому инвестиции в драгоценный металл считаются лучшим способом защитить свои сбережения от инфляции», — пояснил 66.RU председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. Среди множества вариантов вкладов счет с металлическими активами можно отнести к выгодному способу вложения средств. Клиент может рассчитывать на стабильную доходность и приумножать свои накопления. «Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота. Золото — хорошая альтернатива денежным вкладам в условиях обесценивания рубля и проблемах с покупкой валюты», — отметил Суховерхов. Обезличенные металлические счета (ОМС). Они представляют собой депозиты в ценных металлах. От стандартных вложений монет или слитков ОМС отличается тем, что в базе отражается лишь количество драгоценных металлов, которое приобрел клиент. Нет данных о производителе, номере или пробе. Ранее URA.RU писало, что все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны. В тяжелых ситуациях оно обеспечивает выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок.