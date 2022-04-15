Свердловчане стали больше инвестировать в драгоценный металл

Обезличенные металлические счета (ОМС) представляют собой депозиты в ценных металлах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Клиенты Уральского банка Сбербанка предпочитают инвестировать деньги в золото. Сумма вложений клиентов банка в драгоценный металл в марте превысила 700 млн. рублей. Обезличенные металлические счета — удобная альтернатива традиционным слиткам.

«В ситуациях, когда курсы ценных бумаг и валют могут непредсказуемо измениться, золото показывает уверенный рост. Именно поэтому инвестиции в драгоценный металл считаются лучшим способом защитить свои сбережения от инфляции», — пояснил 66.RU председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Среди множества вариантов вкладов счет с металлическими активами можно отнести к выгодному способу вложения средств. Клиент может рассчитывать на стабильную доходность и приумножать свои накопления. «Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота. Золото — хорошая альтернатива денежным вкладам в условиях обесценивания рубля и проблемах с покупкой валюты», — отметил Суховерхов.

Обезличенные металлические счета (ОМС). Они представляют собой депозиты в ценных металлах. От стандартных вложений монет или слитков ОМС отличается тем, что в базе отражается лишь количество драгоценных металлов, которое приобрел клиент. Нет данных о производителе, номере или пробе.

Ранее URA.RU писало, что все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны. В тяжелых ситуациях оно обеспечивает выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок.

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