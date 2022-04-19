Гартунг раскритиковал Госдуму за идею чипирования пчел

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг раскритиковал законопроект, который обязывает чипировать всю живность в подсобных хозяйствах, в том числе пчел. Свое недовольство Гартунг высказал на заседании Госдумы 19 апреля. Депутат назвал новый закон попыткой обложить людей новыми налогами.
«Я обратил внимание, что в списке животных, указанных в законе, есть, например, и пчелы, и рыбы. Что же теперь, каждую пчелу чипировать? Представитель Правительства пояснил, что метку надо будет ставить на улей. Но как тогда проверить, из какого улья эта пчела вылетела? И при чем в этом случае ветеринарные требования?» — написал в своем telegram-канале Гартунг.
Депутат добавил, что на обеспечение требования закона нужно будет потратить более 50 миллиардов рублей. И эти деньги, по словам Гартунга, придется выложить сельским жителям. Новый закон, по мнению народного избранника, не что иное, как попытка собрать полную информацию о каждом подсобном хозяйстве, чтобы потом, возможно, обложить людей новыми налогами.
Новый законопроект имеет общие черты с предложением земляка Гартунга и соратника по фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова, которое он озвучил в Госдуме в 2017 году. Тогда Белоусов предложил на федеральном уровне урегулировать полеты пчел. По мнению Белоусова, насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность.
Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг раскритиковал законопроект, который обязывает чипировать всю живность в подсобных хозяйствах, в том числе пчел. Свое недовольство Гартунг высказал на заседании Госдумы 19 апреля. Депутат назвал новый закон попыткой обложить людей новыми налогами. «Я обратил внимание, что в списке животных, указанных в законе, есть, например, и пчелы, и рыбы. Что же теперь, каждую пчелу чипировать? Представитель Правительства пояснил, что метку надо будет ставить на улей. Но как тогда проверить, из какого улья эта пчела вылетела? И при чем в этом случае ветеринарные требования?» — написал в своем telegram-канале Гартунг. Депутат добавил, что на обеспечение требования закона нужно будет потратить более 50 миллиардов рублей. И эти деньги, по словам Гартунга, придется выложить сельским жителям. Новый закон, по мнению народного избранника, не что иное, как попытка собрать полную информацию о каждом подсобном хозяйстве, чтобы потом, возможно, обложить людей новыми налогами. Новый законопроект имеет общие черты с предложением земляка Гартунга и соратника по фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова, которое он озвучил в Госдуме в 2017 году. Тогда Белоусов предложил на федеральном уровне урегулировать полеты пчел. По мнению Белоусова, насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность.