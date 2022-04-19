Гартунг раскритиковал Госдуму за идею чипирования пчел

Валерий Гартунг назвал новый закон попыткой обложить людей новыми налогами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг раскритиковал законопроект, который обязывает чипировать всю живность в подсобных хозяйствах, в том числе пчел. Свое недовольство Гартунг высказал на заседании Госдумы 19 апреля. Депутат назвал новый закон попыткой обложить людей новыми налогами.

«Я обратил внимание, что в списке животных, указанных в законе, есть, например, и пчелы, и рыбы. Что же теперь, каждую пчелу чипировать? Представитель Правительства пояснил, что метку надо будет ставить на улей. Но как тогда проверить, из какого улья эта пчела вылетела? И при чем в этом случае ветеринарные требования?» — написал в своем telegram-канале Гартунг.

Депутат добавил, что на обеспечение требования закона нужно будет потратить более 50 миллиардов рублей. И эти деньги, по словам Гартунга, придется выложить сельским жителям. Новый закон, по мнению народного избранника, не что иное, как попытка собрать полную информацию о каждом подсобном хозяйстве, чтобы потом, возможно, обложить людей новыми налогами.

Новый законопроект имеет общие черты с предложением земляка Гартунга и соратника по фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова, которое он озвучил в Госдуме в 2017 году. Тогда Белоусов предложил на федеральном уровне урегулировать полеты пчел. По мнению Белоусова, насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность.