Танкист из Екатеринбурга погиб во время спецоперации на Украине

Погибшего танкиста посмертно наградили орденом Мужества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский танкист Егор Старицын погиб во время спецоперации РФ на Украине. Ему было 19 лет. Егор окончил гимназию №45 в Екатеринбурге и автомобильный колледж. В местном Союзе ветеранов локальных войн сообщили, что Егора посмертно наградили орденом Мужества.

«Во время спецоперации на Украине погиб уральский танкист Егор Старицын. Родным сообщили о гибели Егора 21 апреля. Ему было 19 лет», — сообщает Е1.

Простились с погибшим солдатом 26 апреля. «Отпевание проходило 26 апреля в селе Мезенском. Похороны прошли в селе Бруснятском Белоярского городского округа (Свердловская область). Там живут родственники, в том числе и бабушка солдата», — говорится в сообщении.

Похороны танкиста организовывал военкомат. «Прощание прошло достойно. Был почетный караул, играл оркестр, военные давали салют», — рассказала замглавы Белоярского городского округа по социальным вопросам Елена Клименко.Военный служил по контракту в танковой дивизии в Московской области. На похоронах Егора собрались десятки близких людей, а также чиновники, военные и ветераны. Дома солдата ждали семья и возлюбленная.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории.