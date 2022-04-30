Минобороны похвалило работу ведомства екатеринбургского политика

01 мая 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

ФАДН оказывает наибольший вклад в оказании гуманитарной помощи жителям Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наибольший вклад в оказание гуманитарной помощи мирному населению Украины внесло Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), сообщает Минобороны РФ в официальном telegram-канале. ФАДН возглавляет екатеринбургский экс-депутат Госдумы Игорь Баринов. «Федеральными органами исполнительной власти <…> продолжается накопление гуманитарной помощи. Наибольший вклад в оказание помощи внесли: <…> Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщило Минобороны. Игорь Баринов в 2003 году избрался в Госдуму по одномандатному округу в Свердловской области, а в 2007 и 2011 гг. — по списку «Единой России». После чего возглавил ФАДН в 2015 году. Ранее URA.RU рассказывало о проекте «Марш мира — детям Мариуполя», который организовало ФАДН при участии Игоря Баринова. Также, экс-депутат Госдумы недавно принял участие в заседании по подготовке к юбилею Екатеринбурга.

Наибольший вклад в оказание гуманитарной помощи мирному населению Украины внесло Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), сообщает Минобороны РФ в официальном telegram-канале. ФАДН возглавляет екатеринбургский экс-депутат Госдумы Игорь Баринов. «Федеральными органами исполнительной власти <…> продолжается накопление гуманитарной помощи. Наибольший вклад в оказание помощи внесли: <…> Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщило Минобороны. Игорь Баринов в 2003 году избрался в Госдуму по одномандатному округу в Свердловской области, а в 2007 и 2011 гг. — по списку «Единой России». После чего возглавил ФАДН в 2015 году. Ранее URA.RU рассказывало о проекте «Марш мира — детям Мариуполя», который организовало ФАДН при участии Игоря Баринова. Также, экс-депутат Госдумы недавно принял участие в заседании по подготовке к юбилею Екатеринбурга.