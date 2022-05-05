Блогер Некоглай попал в смертельное ДТП в центре Москвы. Видео

06 мая 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

По словам блогера Некоглая, он не виноват в ДТП Страница Николая Лебедева «ВКонтакте» (Николай Некоглай) Блогер Николай Лебедев, более известный как Некоглай, попал в смертельную аварию в Москве. По его словам, виновники ДТП погибли на месте. «Мы не виноваты в ДТП. Мы ехали на зеленый, в нас влетели чуваки на скорости огромной более 100 километров [в час]. Я так понял, там два трупа», — заявил Лебедев в своем telegram-канале. В центре Москвы столкнулись Porsche Panamera блогера, каршеринговый Kia Rio и грузовой автомобиль, сообщает Пятый канал. Вероятно, погибший 32-летний водитель Kia является виновником аварии. По предварительным данным, он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. По словам Некоглая, его автомобиль разбит в «тотал». На кадрах видно, что каршеринговый автомобиль так же не подлежит восстановлению. Ранее сообщалось, что квартиру Некоглая в Москве ограбили, передает телеканал 360. По словам пострадавшего, из сейфа в его квартире похитили около 50 тысяч долларов. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Блогер Николай Лебедев, более известный как Некоглай, попал в смертельную аварию в Москве. По его словам, виновники ДТП погибли на месте. «Мы не виноваты в ДТП. Мы ехали на зеленый, в нас влетели чуваки на скорости огромной более 100 километров [в час]. Я так понял, там два трупа», — заявил Лебедев в своем telegram-канале. В центре Москвы столкнулись Porsche Panamera блогера, каршеринговый Kia Rio и грузовой автомобиль, сообщает Пятый канал. Вероятно, погибший 32-летний водитель Kia является виновником аварии. По предварительным данным, он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. По словам Некоглая, его автомобиль разбит в «тотал». На кадрах видно, что каршеринговый автомобиль так же не подлежит восстановлению. Ранее сообщалось, что квартиру Некоглая в Москве ограбили, передает телеканал 360. По словам пострадавшего, из сейфа в его квартире похитили около 50 тысяч долларов.