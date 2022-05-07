Рогозин: на Байконуре задержали двух иностранцев

Граждан Великобритании и Белоруссии задержали на Байконуре. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«С Космического центра „Южный“ (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс „Буран“) гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД города Байконур», — написал Рогозин в своем telegram-канале.
Он уточнил, что в данный момент проводятся следственные действия. В частности, выясняется роль иностранцев в организации противоправных действий.
Ранее в Самарской области сотрудники ФСБ задержали шпиона. Он незаконным путем хотел добыть информацию о работе режимного предприятия, пишет «Царьград». В Туле также был задержан иностранец, который выполнял задания разведслужб Украины.
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Граждан Великобритании и Белоруссии задержали на Байконуре. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «С Космического центра „Южный“ (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс „Буран“) гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД города Байконур», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что в данный момент проводятся следственные действия. В частности, выясняется роль иностранцев в организации противоправных действий. Ранее в Самарской области сотрудники ФСБ задержали шпиона. Он незаконным путем хотел добыть информацию о работе режимного предприятия, пишет «Царьград». В Туле также был задержан иностранец, который выполнял задания разведслужб Украины.