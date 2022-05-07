Рогозин: на Байконуре задержали двух иностранцев 07 мая 2022 в 21:54 Размер текста - 17 + Дмитрий Рогозин сообщил о задержании граждан Британии и Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждан Великобритании и Белоруссии задержали на Байконуре. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «С Космического центра „Южный“ (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс „Буран“) гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД города Байконур», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что в данный момент проводятся следственные действия. В частности, выясняется роль иностранцев в организации противоправных действий. Ранее в Самарской области сотрудники ФСБ задержали шпиона. Он незаконным путем хотел добыть информацию о работе режимного предприятия, пишет «Царьград». В Туле также был задержан иностранец, который выполнял задания разведслужб Украины. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Граждан Великобритании и Белоруссии задержали на Байконуре. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «С Космического центра „Южный“ (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс „Буран“) гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД города Байконур», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что в данный момент проводятся следственные действия. В частности, выясняется роль иностранцев в организации противоправных действий. Ранее в Самарской области сотрудники ФСБ задержали шпиона. Он незаконным путем хотел добыть информацию о работе режимного предприятия, пишет «Царьград». В Туле также был задержан иностранец, который выполнял задания разведслужб Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям