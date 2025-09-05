Вологодского губернатора Георгия Филимонова вызвали на бой из-за паводка в Череповце. Видеообращение к главе региона и мэру города Роману Маслову записал местный житель. Поводом стало испорченное имущество в результате катаклизма.
«Вы, ребята, занимаетесь по большей части пиаром. Тратите бюджетные деньги на каких-то китайцев, исполнителей, памятники. Может быть, эти деньги уместно было бы на своих жителей потратить? Я готов выйти с тобой в ринг после этой ситуации», — заявил череповчанин.
Филимонов реагировать не стал, однако, по словам анонимного собеседника агентства из правительства, жителя вычислили. Выяснилось, что он проживает в частном доме, который был возведен в зоне подтопления, о чем заранее предупреждалось. «Там высокие паводковые воды, он проживал в потенциальной зоне риска», — рассказал источник.
Областные власти в обращении увидели политическую подоплеку. Паводком в городе решили воспользоваться недоброжелатели губернатора, близкие к кругу миллиардера Алексея Мордашова, владельца холдинга «Северсталь», уверен наш собеседник из Вологодской областной думы Антон Холодов. Предприятия олигарха базируются в Череповце.
«Все мы знаем о противостоянии олигарха Мордашова, который до прихода Филимонова имел полное влияние на политическую жизнь в регионе. Именно близкие к нему средства массовой информации поддерживают тезис о том, что администрация Череповца не справилась с последствиями ливней», — сказал URA.RU депутат вологодского заксобрания Антон Холодов.
Ранее Филимонов уже пытался избавиться от медиа, ориентированных на Мордашова. Так, в апреле Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурсы холдинга «35 медиа», связанного со структурами миллиардера. Именно это СМИ первым опубликовало обращение череповчанина к губернатору. Напомним, первого сентября в Череповце выпало больше месячной нормы осадков. Затопило несколько улиц и десятки домов.
