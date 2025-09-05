Путин: сейчас женщины рожают и после 35 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин пожелал рожающим женщинам здоровья
Путин пожелал рожающим женщинам здоровья Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Современные женщины в стране все чаще становятся матерями после 35 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив важность поддержки семей с детьми.

«У нас там было ограничение — 35 лет. Но сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше — дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», — подчеркнул президент во время своего выступления в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает корреспондент URA.RU.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных властей, а также бизнес-сообщества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема форума в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

В рамках десятого Восточного экономического форума на пленарном заседании присутствуют делегации из различных государств. В числе приглашенных выступить — президент Российской Федерации Владимир Путин, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, а также заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Современные женщины в стране все чаще становятся матерями после 35 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив важность поддержки семей с детьми. «У нас там было ограничение — 35 лет. Но сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше — дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», — подчеркнул президент во время своего выступления в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает корреспондент URA.RU. Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных властей, а также бизнес-сообщества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема форума в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках десятого Восточного экономического форума на пленарном заседании присутствуют делегации из различных государств. В числе приглашенных выступить — президент Российской Федерации Владимир Путин, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, а также заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...