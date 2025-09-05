Путин: сейчас женщины рожают и после 35 лет

Современные женщины в стране все чаще становятся матерями после 35 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив важность поддержки семей с детьми.
«У нас там было ограничение — 35 лет. Но сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше — дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», — подчеркнул президент во время своего выступления в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает корреспондент URA.RU.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных властей, а также бизнес-сообщества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема форума в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
В рамках десятого Восточного экономического форума на пленарном заседании присутствуют делегации из различных государств. В числе приглашенных выступить — президент Российской Федерации Владимир Путин, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, а также заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
