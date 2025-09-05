«Медведь он и есть медведь»: Путин охарактеризовал роль России в мире

Президент России Владимир Путин высказался о роли России в союзе с Индией и На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер образно охарактеризовал место России в тройственном партнерстве. Глава РФ также отметил, что несмотря на то, что медведь традиционно считается символом страны, крупнейший в мире тигр тоже российский.
«Медведь он и есть медведь», — сказал Путин в ответ на вопрос ведущей о роли медведя в союзе слона, дракона и медведя, имея в виду объединение России, Индии и Китая. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания ВЭФ.
В период с 3 по 6 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В 2025 году основное внимание в ходе мероприятия уделяется развитию партнерских отношений на Дальнем Востоке, что рассматривается как важнейший фактор обеспечения стабильности и стимулирования устойчивого роста в регионе.
