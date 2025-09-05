«Медведь он и есть медведь»: Путин охарактеризовал роль России в мире

Путин: Россия — медведь в союзе слона, дракона и медведя
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин выступает на ВЭФ-2025
Путин выступает на ВЭФ-2025 Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин высказался о роли России в союзе с Индией и На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер образно охарактеризовал место России в тройственном партнерстве. Глава РФ также отметил, что несмотря на то, что медведь традиционно считается символом страны, крупнейший в мире тигр тоже российский.

«Медведь он и есть медведь», — сказал Путин в ответ на вопрос ведущей о роли медведя в союзе слона, дракона и медведя, имея в виду объединение России, Индии и Китая. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания ВЭФ.

В период с 3 по 6 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В 2025 году основное внимание в ходе мероприятия уделяется развитию партнерских отношений на Дальнем Востоке, что рассматривается как важнейший фактор обеспечения стабильности и стимулирования устойчивого роста в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин высказался о роли России в союзе с Индией и На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер образно охарактеризовал место России в тройственном партнерстве. Глава РФ также отметил, что несмотря на то, что медведь традиционно считается символом страны, крупнейший в мире тигр тоже российский. «Медведь он и есть медведь», — сказал Путин в ответ на вопрос ведущей о роли медведя в союзе слона, дракона и медведя, имея в виду объединение России, Индии и Китая. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания ВЭФ. В период с 3 по 6 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В 2025 году основное внимание в ходе мероприятия уделяется развитию партнерских отношений на Дальнем Востоке, что рассматривается как важнейший фактор обеспечения стабильности и стимулирования устойчивого роста в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...