МВД России объявило в розыск двух командиров батальона «Азов»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) Денис Мурыги. Его подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании. В МИД России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной — Киев должен сам проявить инициативу. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 мая.
- С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли около 1 800 националистов, сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Минобороны РФ заявило, что за сутки в плен сдался 771 боевик националистического батальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация).
- Замкомандира батальона «Айдар» Дениса Мурыги арестовали в Ростове-на-Дону. Его подозревают в совершении поступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ. Также МВД России объявило в розыск командиров батальона «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева.
- Заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.
- Вооруженные силы Украины дважды за сутки обстреляли населенные пункты в Курской области. В результате нападения погиб житель поселка Теткино, сообщил глава региона Роман Старовойт.
- На Украину отправилась очередная группа чеченских добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, каждый из бойцов прошел военную подготовку у лучших инструкторов спецназа.
- ВСУ под руководством западных кураторов готовят очередную провокацию по сценарию Бучи, сообщает Минобороны РФ. Предполагается, что она проведена в населенном пункте Константиновка в ДНР.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что присоединение Херсона и Запорожья к Росси будет зависеть от воли жителей этих регионов. На данный момент Москва готовится обеспечить эти территории водой и светом.
- Россия готова будет возобновить переговорный процесс с Украиной сразу, как только вторая сторона проявит инициативу. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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