Екатеринбуржец разыскивает пропавшую мать своего ребенка. «Знать бы, живая она или нет»

02 июня 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга Антон Макаров написал заявление в полицию, но боится, что поиски сожительницы не начнут Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Екатеринбурга Антон Макаров разместил в соцсетях пост с просьбой помочь найти мать своего ребенка. По его словам, 30-летняя Елена Кокорина, с которой мужчина не был расписан, но имеет общую дочь, пропала еще 20 мая, но ее мать не хочет начинать поиски, боясь опеки. Подробностями Макаров поделился лично с URA.RU. «Елена пропала еще 20-го мая. Вышла из дома на 10 минут и пропала. Раньше она уже пропадала, но на связь выходила, а теперь телефон отключен. Информации никакой нет. Бабушка не хочет начинать поиски, чтобы не заинтересовалась опека — почему ребенок находится без матери? Боится, что я заберу ребенка. Я подавал заявление в полицию, писал волонтерам, но боюсь, что дело замнут. Мать прикрывает ее [Елену], говорит, что дочь звонила 29 мая, сказала, что гостит у друзей. Но это все вранье. Хочу придать дело огласке, чтобы найти — живая она или неживая», — рассказал Макаров. По его словам, сейчас дочка живет с бабушкой — матерью Елены. Мужчина проживает отдельно. Елену Кокорину видели в последний раз возле дома №29 на Патриса Лумумбы. Девушка была одета в спортивный костюм цвета кофе с молоком и в белые кроссовки. Сообщить информацию о местонахождении екатеринбурженки можно по номеру 8 965 510 02 45. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, чтобы уточнить, планируются ли поиски Кокориной. Елена Кокорина пропала 20-го мая Фото предоставлено Антоном Макаровым Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Житель Екатеринбурга Антон Макаров разместил в соцсетях пост с просьбой помочь найти мать своего ребенка. По его словам, 30-летняя Елена Кокорина, с которой мужчина не был расписан, но имеет общую дочь, пропала еще 20 мая, но ее мать не хочет начинать поиски, боясь опеки. Подробностями Макаров поделился лично с URA.RU. «Елена пропала еще 20-го мая. Вышла из дома на 10 минут и пропала. Раньше она уже пропадала, но на связь выходила, а теперь телефон отключен. Информации никакой нет. Бабушка не хочет начинать поиски, чтобы не заинтересовалась опека — почему ребенок находится без матери? Боится, что я заберу ребенка. Я подавал заявление в полицию, писал волонтерам, но боюсь, что дело замнут. Мать прикрывает ее [Елену], говорит, что дочь звонила 29 мая, сказала, что гостит у друзей. Но это все вранье. Хочу придать дело огласке, чтобы найти — живая она или неживая», — рассказал Макаров. По его словам, сейчас дочка живет с бабушкой — матерью Елены. Мужчина проживает отдельно. Елену Кокорину видели в последний раз возле дома №29 на Патриса Лумумбы. Девушка была одета в спортивный костюм цвета кофе с молоком и в белые кроссовки. Сообщить информацию о местонахождении екатеринбурженки можно по номеру 8 965 510 02 45. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, чтобы уточнить, планируются ли поиски Кокориной.