03 июня 2022
02 июня 2022

СМИ: тюменец домогался до детей

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, материнство, девочка, ребенок
Мужчина пытался увести одну из девочек в кусты (архивное фото) Фото:

В Тюмени мужчина средних лет домогался до девочек на улице Шишкова. Об этом рассказал журналистам источник в силовых структурах.

«Он лез и домогался до детей, девочек конкретно», — рассказал инсайдер 72.ru. В издании отметили, что, по данным правоохранительных органов, мужчина средних лет вел себя подозрительно и пытался увести одного из детей в кусты. Инцидент произошел в Тюмени на улице Шишкова.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о другом случае. Так, в Тюмени судят бывшего руководителя детского кружка, который домогался до детей. По данным следствия, преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам, оставлял девочек после занятий, приставал и просил снять одежду.

В Тюмени мужчина средних лет домогался до девочек на улице Шишкова. Об этом рассказал журналистам источник в силовых структурах. «Он лез и домогался до детей, девочек конкретно», — рассказал инсайдер 72.ru. В издании отметили, что, по данным правоохранительных органов, мужчина средних лет вел себя подозрительно и пытался увести одного из детей в кусты. Инцидент произошел в Тюмени на улице Шишкова. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о другом случае. Так, в Тюмени судят бывшего руководителя детского кружка, который домогался до детей. По данным следствия, преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам, оставлял девочек после занятий, приставал и просил снять одежду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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