СМИ: тюменец домогался до детей

04 июня 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался увести одну из девочек в кусты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени мужчина средних лет домогался до девочек на улице Шишкова. Об этом рассказал журналистам источник в силовых структурах. «Он лез и домогался до детей, девочек конкретно», — рассказал инсайдер 72.ru. В издании отметили, что, по данным правоохранительных органов, мужчина средних лет вел себя подозрительно и пытался увести одного из детей в кусты. Инцидент произошел в Тюмени на улице Шишкова. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о другом случае. Так, в Тюмени судят бывшего руководителя детского кружка, который домогался до детей. По данным следствия, преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам, оставлял девочек после занятий, приставал и просил снять одежду.

В Тюмени мужчина средних лет домогался до девочек на улице Шишкова. Об этом рассказал журналистам источник в силовых структурах. «Он лез и домогался до детей, девочек конкретно», — рассказал инсайдер 72.ru. В издании отметили, что, по данным правоохранительных органов, мужчина средних лет вел себя подозрительно и пытался увести одного из детей в кусты. Инцидент произошел в Тюмени на улице Шишкова. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о другом случае. Так, в Тюмени судят бывшего руководителя детского кружка, который домогался до детей. По данным следствия, преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам, оставлял девочек после занятий, приставал и просил снять одежду.