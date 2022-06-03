СМИ: тюменец домогался до детей

В Тюмени мужчина средних лет домогался до девочек на улице Шишкова. Об этом рассказал журналистам источник в силовых структурах.
«Он лез и домогался до детей, девочек конкретно», — рассказал инсайдер 72.ru. В издании отметили, что, по данным правоохранительных органов, мужчина средних лет вел себя подозрительно и пытался увести одного из детей в кусты. Инцидент произошел в Тюмени на улице Шишкова.
Агентство направило письменный запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о другом случае. Так, в Тюмени судят бывшего руководителя детского кружка, который домогался до детей. По данным следствия, преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам, оставлял девочек после занятий, приставал и просил снять одежду.
В Тюмени мужчина средних лет домогался до девочек на улице Шишкова. Об этом рассказал журналистам источник в силовых структурах. «Он лез и домогался до детей, девочек конкретно», — рассказал инсайдер 72.ru. В издании отметили, что, по данным правоохранительных органов, мужчина средних лет вел себя подозрительно и пытался увести одного из детей в кусты. Инцидент произошел в Тюмени на улице Шишкова. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о другом случае. Так, в Тюмени судят бывшего руководителя детского кружка, который домогался до детей. По данным следствия, преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам, оставлял девочек после занятий, приставал и просил снять одежду.