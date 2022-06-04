04 июня 2022
03 июня 2022

Полиция Тюмени задержала подозреваемого в домогательствах к детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, надпись, полиция
По сообщениям СМИ, полицейские задержали подозреваемого в приставании к детям Фото:

В Тюмени задержали мужчину, которого подозревают в приставании к прохожим и детям. Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах. Мужчину видели в сквере «Комсомольский».

«Этот человек был замечен еще в прошлом году в сквере „Комсомольский“. По данным источника, мужчина 1968 года долгое время не появлялся в парке. С приходом тепла в этом году он снова пошел в сквер, где его настигли сотрудники полиции. Свою вину в противоправных действиях он отрицает», — сообщило издание 72.RU со ссылкой на собственные источники. По их версии, мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам и девушкам, предлагая им фотосессии.

URA.RU направило запрос в региональное управление Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в Тюмени мужчина средних лет приставал к девочкам на улице Шишкова. Источник сообщил, что подозреваемый пытался увести одного из детей в кусты.

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В Тюмени задержали мужчину, которого подозревают в приставании к прохожим и детям. Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах. Мужчину видели в сквере «Комсомольский». «Этот человек был замечен еще в прошлом году в сквере „Комсомольский“. По данным источника, мужчина 1968 года долгое время не появлялся в парке. С приходом тепла в этом году он снова пошел в сквер, где его настигли сотрудники полиции. Свою вину в противоправных действиях он отрицает», — сообщило издание 72.RU со ссылкой на собственные источники. По их версии, мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам и девушкам, предлагая им фотосессии. URA.RU направило запрос в региональное управление Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Тюмени мужчина средних лет приставал к девочкам на улице Шишкова. Источник сообщил, что подозреваемый пытался увести одного из детей в кусты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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