Полиция Тюмени задержала подозреваемого в домогательствах к детям

В Тюмени задержали мужчину, которого подозревают в приставании к прохожим и детям. Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах. Мужчину видели в сквере «Комсомольский».
«Этот человек был замечен еще в прошлом году в сквере „Комсомольский“. По данным источника, мужчина 1968 года долгое время не появлялся в парке. С приходом тепла в этом году он снова пошел в сквер, где его настигли сотрудники полиции. Свою вину в противоправных действиях он отрицает», — сообщило издание 72.RU со ссылкой на собственные источники. По их версии, мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам и девушкам, предлагая им фотосессии.
URA.RU направило запрос в региональное управление Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство сообщало, что в Тюмени мужчина средних лет приставал к девочкам на улице Шишкова. Источник сообщил, что подозреваемый пытался увести одного из детей в кусты.
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В Тюмени задержали мужчину, которого подозревают в приставании к прохожим и детям. Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах. Мужчину видели в сквере «Комсомольский». «Этот человек был замечен еще в прошлом году в сквере „Комсомольский“. По данным источника, мужчина 1968 года долгое время не появлялся в парке. С приходом тепла в этом году он снова пошел в сквер, где его настигли сотрудники полиции. Свою вину в противоправных действиях он отрицает», — сообщило издание 72.RU со ссылкой на собственные источники. По их версии, мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам и девушкам, предлагая им фотосессии. URA.RU направило запрос в региональное управление Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Тюмени мужчина средних лет приставал к девочкам на улице Шишкова. Источник сообщил, что подозреваемый пытался увести одного из детей в кусты.