Полиция Тюмени задержала подозреваемого в домогательствах к детям

По сообщениям СМИ, полицейские задержали подозреваемого в приставании к детям Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени задержали мужчину, которого подозревают в приставании к прохожим и детям. Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах. Мужчину видели в сквере «Комсомольский».

«Этот человек был замечен еще в прошлом году в сквере „Комсомольский“. По данным источника, мужчина 1968 года долгое время не появлялся в парке. С приходом тепла в этом году он снова пошел в сквер, где его настигли сотрудники полиции. Свою вину в противоправных действиях он отрицает», — сообщило издание 72.RU со ссылкой на собственные источники. По их версии, мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам и девушкам, предлагая им фотосессии.

URA.RU направило запрос в региональное управление Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в Тюмени мужчина средних лет приставал к девочкам на улице Шишкова. Источник сообщил, что подозреваемый пытался увести одного из детей в кусты.